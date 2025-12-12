9–11 Aralık 2025 tarihlerinde Dubai’de gerçekleştirilen fuarda KCS Dış Ticaret, PAKCS markasıyla, kaliteyi ve yenilikçi ürün yaklaşımını global otomotiv profesyonelleriyle buluşturdu.

YÜKSEK KALİTE STANDARDI

Otomotiv yedek parça sektörünün her alanında hizmet veren KCS Dış Ticaret, özellikle Renault Trucks, MAN, DAF, Tırsan, Isuzu, Otokar ve Karsan markalarında uzman konumunda bulunuyor. İstanbul/Büyükçekmece'deki merkezinin yanı sıra İstanbul/Orhanlı, İzmir ve Bursa depolarıyla hizmet veren KCS Dış Ticaret, uluslararası ürün sorumluluk poliçesine ve EAC belgesine sahip kendi markası PAKCS ile de hem yurt içine hem de yurt dışına yüksek standarttaki kaliteli ürünlerini sunmaktadır. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği'ne üye olan KCS, İstanbul, Frankfurt, Dubai, Moskova, Cezayir, Kazakistan ve daha birçok uluslararası fuarda katılımcı olarak yer alırken, PAKCS markasına ait eşdeğer yedek parçaların yurtiçi ve yurtdışı toptan pazarlamasını başarıyla yürütüyor. PAKCS, 10 bine yakın orijinal, yan sanayi ve sarf malzemesi çeşidiyle sektörün geniş kapsamlı ürün gruplarından birini sunuyor.

“YOĞUN İLGİ İÇİN TEŞEKKÜRLER”

KCS Dış Ticaret Direktörü Erden Günen, PAKCS’ın sektördeki güçlü konumunu şu sözlerle değerlendirdi: “Koçaslanlar Grup bünyesinde müşterilerimizin toptan ve perakende yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan KCS, her yıl büyümeye devam eden yapısıyla iç ve dış pazarlarda güçlü bir oyuncu hâline gelmiştir. Çok markalı yapımız, ağır vasıta ve ticari araç sektöründe bizleri rakiplerimizden ayrıştıran en önemli unsurlardan biridir. Kendi markamız PAKCS ise kaliteli ve rekabetçi ürün yapısıyla müşterilerimize sürdürülebilir çözümler ve maliyet avantajı sunmaktadır. Yüksek kalitedeki ürünlerimizle, Automechanika Dubai’de gördüğümüz yoğun ilgiden memnun kaldık. Standımızı ziyaret eden herkese teşekkür ediyoruz.”