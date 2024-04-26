Renault Trucks, sürücü konforu ve güvenliğine odaklandığı Renault Trucks T, T High, C, K ve D modellerini önemli yeniliklerle sunuyor. Konfor ve ergonomiyi birleştirmek üzere kabin içi donanımlarını optimize etmenin yanı sıra yol güvenliğini artırmak için kamyon ve çekicilerini gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle donatıyor. Renault Trucks, tüm bu yenilikleri Türkiye’de şehirden şehire düzenleyeceği festivalle taşımacılık profesyonelleri ile buluşturacak. Teknoloji, güvenlik, konfor ve kârlılık avantajları ile uluslararası ve yurt içi nakliye alanında ön plana çıkan Renault Trucks T serisi çekicileri, dağıtım segmentindeki D serisi kamyonları, inşaat gamındaki sağlamlığıyla dikkat çeken K ve C serisi araçları etkinlik boyunca Türkiye’de yol alacak.

Optimize edilen sürüş ve kabin içi konforu

Renault Trucks, yeni 2024 çekici ve kamyon modelleri ile artırılmış yol güvenliğinin yanı sıra sürücülere daha güvenli, daha işlevsel ve konforlu bir çalışma ortamı sunuyor. Renault Trucks T, T High, C, K ve D modellerini yeni güvenlik özellikleriyle donatırken hem direksiyonda hem de molalarda daha fazla konfor için kabin donanımlarını yeniden tasarlıyor.

Kabindeki donanım, sürücülere daha keyifli bir ortam sağlamak için optimize edilerek; ergonomi, araç içi konfor ve verimlilik bir araya getirildi. T,C,K serilerinde 12 inçlik ana dijital ekrana sahip gösterge paneli, uygulamalara hızlı erişim için çok fonksiyonlu ikincil bir dokunmatik ekranla tamamlandı. Sürücüler, ana ekran ve ikincil ekran işlevleriyle telefon görüşmelerini ve müzik kontrollerini en güvenli şekilde çalıştırmak için direksiyon simidi üzerindeki kumandaları kullanabiliyor. Sürüşü kolaylaştırmak için ekranda navigasyon yardımcıları ve kamera görüntüleri de gösteriliyor.

Renault Trucks T, T High, C modellerinde üç yönde ayarlanabilen bir direksiyon kolonu bulunuyor. Bu, sürücülerin vücut şekillerine ve tabii ki kişisel tercihlerine göre kendilerine en uygun sürüş pozisyonunu seçebilmelerini sağlıyor. Direksiyon kolonu, direksiyon simidinin hem konumunu hem de eğimini ayarlayan tek ayakla çalıştırılan pedal sayesinde kullanılarak ayarlanabiliyor. Direksiyon simidindeki iki el ile ayarlama ve anında kilitleme sayesinde hassasiyet ve güvenlik garanti altına alınıyor.

Gelişmiş sürücü destek teknolojisi

2024 model Renault Trucks kamyon ve çekiciler, sürücülerin, yüklerinin ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamak üzere en gelişmiş sürücü destek teknolojisine ve en etkili acil fren sistemlerine sahip.

Sürücünün görüş alanını artıran araçların her yerinde radarlar ve kameralar bulunuyor. Bu donanımlar, sürücülerin güvenliğinin sağlanmasına, manevraların kolaylaştırılmasına ve kaza riskinin azaltılmasına yardımcı oluyor. Opsiyonel olarak, treyler bağlantısı sırasında aracın çevresini, yükünü veya beşinci tekerleği izlemek için beş adede kadar kamera eklenebiliyor.

Sürücüler, kamyon ve treylerdeki lastik basınç seviyeleri hakkında otomatik olarak bilgilendiriliyor ve olağandışı herhangi bir durumunda uyarılıyor. Böylece aşırı yakıt tüketimi veya lastik patlama riskleri önleniyor. Araçlarda ayrıca hız sınırını algılayan ve bu sınırı aşan sürücüleri uyaran kameralı hız uyarı sistemi (ISA) de bulunuyor. Bu sayede de kaza ve ceza alma riskleri önleniyor.

Son olarak, yakıt tüketimini ve dolayısıyla CO 2 emisyonlarını azaltmak için araçlarda Harita Tabanlı Optivision sistemi bulunuyor. Optivision, topografik verileri yol bilgisayarına aktarıyor ve sürücünün yol boyunca vites değiştirme aralıklarını optimize ediyor. Optifleet filo yönetimi yazılımının Check ve Map modülleri ise sürüş şeklini kontrol ve optimize etmek, yolculukları daha da verimli bir şekilde planlamak için dahil ediliyor.

Renault Trucks D serisi segmentinde ön plana çıkan avantajlarıyla geliyor

Yurt içi dağıtım segmenti için önerilen Renault Trucks D serisi, yüksek beygir gücü ile alanında daha fazla performans ve çekiş gücü sunuyor. Düşük devirlerde en yüksek tork kapasitesi ile yakıt tasarrufunu destekliyor. Motor ve egzoz freninin birlikte sunulması, daha iyi frenleme performansı sağlarken Renault Trucks D serisi, vites değişimlerinde hız ve esneklik hedefiyle segmentinde tam otomatik şanzıman donanımı ile sunulan tek araç oluyor. Daha iyi sürüş konforu ve daha iyi manevra kabiliyeti ile sürücü konforunu arttırıyor. Yüksek kapasiteli yakıt deposu ile uzun mesafeli yolculuklar sağlanıyor. Pnömatik Süspansiyon sayesinde yükleme veya boşaltma sırasında ayarlanabilir araç yüksekliği ve konforlu sürüş mümkün olurken daha sağlam şasi yapısı ve yüksek taşıma kapasitesi sunuluyor. Aracın kamyon römork olarak kullanılmasını sağlayan ön donanım da bulunuyor.

Turbo Compound ile daha da ileriye

Optimum performans için Renault Trucks, T, T High ve C modellerini, opsiyonel olarak manevra kabiliyetinden veya ticari hızdan ödün vermeden önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayan Turbo Compound teknolojisine sahip DE13 TC motor ile donatıyor. Turbo şarjın aşağı akışına yerleştirilmiş ek bir türbin, egzoz gazlarında kalan enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürüyor ve bunu ek motor torku şeklinde krank miline iletiyor. Bu nedenle Turbo Compound, daha düşük motor hızlarında, daha yüksek tork seviyelerine ulaşılmasını sağlıyor. Otoyolda, hız sabitleyici altında ve yokuş yukarı sürüşlerde vites küçültmeye gerek kalmadan sabit bir hız korunabiliyor. Türkiye’de de benimsenen Renault Trucks’ın Turbo Compound teknolojisi etkinlik rotalarında da gündem konuları arasında yer alıyor.

İstanbul, Keşan, Bursa, Bolu, Mersin, Adana, Gaziantep, Kayseri, Konya, Ankara, İzmir, Denizli ve Antalya olmak üzere toplam 13 şehirde taşımacılık profesyonelleri, yeni Renault Trucks serilerini inceleyebilecekler.