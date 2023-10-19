Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalara erişim engeli dahil pek çok idari yaptırım uygulandı. Kurul, 338 sayılı toplantısının gündemine, medyum, bebek suyu tanıtımları ve gramaj değişimi ile yapılan gizli zamlara ilişkin incelemeleri aldı.

Reklam Kurulunun ekim ayı toplantısında görüşülen 139 adet dosyadan 125’i mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 11 milyon 693 bin 933 lira idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 40 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kurul tarafından yılın ilk 10 ayında toplam bin 662 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu ve aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 470 adet dosya hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 75 milyon 835 bin 314 lira idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 78 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verildi.