Kabine toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan Göktaş, olayın ilk anından itibaren ekiplerin sahada olduğunu belirterek, “102 personelimizle hızlı şekilde bölgeye intikal ettik. Okul çevresinde 216 haneyi ziyaret ederek 146 aileyle doğrudan temas kurduk. Bu görüşmeler sonucunda 12 haneden çocuklar için psikososyal destek talebi aldık” dedi.

Kayıp yaşayan ailelere yas danışmanları atandığını ifade eden Göktaş, hem aileler hem de olaydan dolaylı olarak etkilenen çocuklar için psikososyal destek süreçlerinin başlatıldığını vurguladı. Çalışmaların sadece kısa süreli müdahalelerle sınırlı kalmadığını belirten Bakan, “Bu bir günlük bir süreç değil. 6 aylık bir eylem planı oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Her okul için özel ekipler oluşturulduğunu da aktaran Göktaş, Gaziantep’ten de personel takviyesi yapıldığını söyledi. Çalışmalar kapsamında vaka yönetimi, psikososyal destek ve normalleşme sürecinin birlikte yürütüldüğünü belirten Göktaş, taziye evlerinde de aktif görev alındığını kaydetti.

Ayrıca yaralı çocukların tedavi süreçlerinin yakından takip edildiğini ifade eden Bakan Göktaş, taburcu olan çocukların evlerinde ziyaret edilerek ailelere rehberlik ve danışmanlık hizmeti verildiğini söyledi. Sadece vatandaşlara değil, sahada görev yapan kamu personeline de psikososyal destek sağlandığını belirtti.

Bölgedeki çalışmaları daha etkin yürütmek amacıyla yeni bir adım planlandığını da açıklayan Göktaş, Hayrullah Mahallesi Muhtarlığı bünyesinde bir “Psikososyal Destek Görüşme Ofisi” kurulmasının planlandığını sözlerine ekledi.