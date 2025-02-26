Endeksin işlem hacmi 80,2 Milyar TL civarında gerçekleşirken, puan bazında endekse en fazla negatif etki eden şirket hisseleri ise; Sabancı Holding, BİM Birleşik Mağazalar ve Türk Hava Yolları oldu.

Borsa İstanbul’dan dün gelen duyuruyla: BİST50 paylarında açığa satış işlemlerine yönelik, önceki gün (24 Şubat 2025) getirilen yukarı adım kuralının (up-tick rule) devam ettirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

TCMB tarafından dün açıklanan Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu’na göre, 2025 yılı Şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri; piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 25,3 seviyesine ve reel sektör için 1,9 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesine gerilerken, hanehalkı için ise 0,4 puan artarak yüzde 59,2 seviyesine yükseldi.