Borsa İstanbul Haftaya Pozitif Başladı, Küresel Piyasalar Karışık Seyir İzliyor Borsa İstanbul Haftaya Pozitif Başladı, Küresel Piyasalar Karışık Seyir İzliyor

Endeksin işlem hacmi 80,2 Milyar TL civarında gerçekleşirken, puan bazında endekse en fazla negatif etki eden şirket hisseleri ise; Sabancı Holding, BİM Birleşik Mağazalar ve Türk Hava Yolları oldu.

Borsa İstanbul’dan dün gelen duyuruyla: BİST50 paylarında açığa satış işlemlerine yönelik, önceki gün (24 Şubat 2025) getirilen yukarı adım kuralının (up-tick rule) devam ettirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

TCMB tarafından dün açıklanan Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu’na göre, 2025 yılı Şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri; piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 25,3 seviyesine ve reel sektör için 1,9 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesine gerilerken, hanehalkı için ise 0,4 puan artarak yüzde 59,2 seviyesine yükseldi.