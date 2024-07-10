Türkiye'nin en önemli markalarından biri olan Konya Şeker seçimli genel kurula gidiyor. Eski Başkan Recep Konuk sosyal medya paylaşımları ile yeniden aday olacağını açıkladı.

27 Temmuz'da seçimli genel kurul yapılacak

27 Temmuz 2024 Cumartesi günü Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin Seçimli Genel Kurulu yapılacak. Seçimde; Konya Şeker başta olmak üzere, çiftçilerin, kooperatifinin iştiraki olan dev kuruluşların ve TORKU markasının geleceğine dair planlarını şekillendirecek isim belirlenecek.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu yeni dönem için seçim bürosunun açılışını yapmaya hazırlanıyor. Çok sayıda ismin yeni dönem için aday olacağı da biliniyor. Eski başkan Recep Konuk da yeni dönem için adaylığını açıkladı.

Sosyal medyada açıklamada bulunan Recep Konuk şu ifadeleri kullandı:

22 Yıl onurla yürüttüğüm ve sağlığımda, kişilerden bağımsız hedeflerine ilerlemesine, Konya Çiftçisinin işini ve ekmeğini büyütmeye devam etmesine şahitlik etmeyi arzulayarak 2 yıl 9 ay önce ayrıldığım Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 25 yıl önceki gibi tazelenmiş bir heyecan, ortaklarımızın kaybettiği zamanı telafi ettirecek azim ve Konya çiftçisine yeni kazanç kapıları açacak projelerimle hazırlanmış olarak yeniden adayım…

Ortaklarımıza hizmet etme gayesi ile göreve talip olan tüm adayları mesailerini kooperatifimize vakfetme konusundaki iradeleri nedeniyle kutlar, hepsine başarılar dilerim.

Kooperatifimiz ile iştiraklerinin geleceğinin, gelecek vizyonunun ve hızla şekillenen geleceğin dünyasında ortaklarımızın işini ve aşını muhafaza edeceğimiz ve büyüteceğimiz proje ile işlerin konuşulacağı bir seçim süreci geçirmemiz temennisiyle Genel Kurulumuzun, Ortaklarımız, Kooperatifimiz, Konya'mız, Tarım Sektörümüz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.