Gönüllü okuyucular sayesinde dünya klasikleri ve günümüz romanları gibi çeşitli konulardan oluşan kitaplar görme engelli vatandaşlar için erişilebilir hale geliyor. Ayrıca görme engelli vatandaşlar seslendirilmesini istedikleri kitapları belirtebiliyor. Gönüllü okuyucular tarafından seslendirilen kitapları dinlemek isteyen görme engelli vatandaşların sesli kitapları dinlemek için kütüphaneye gelmeleri gerekmiyor. Görme Engelli vatandaşlar ‘Konuşan Kitaplık’ sistemine kayıt olarak yer/zaman fark etmeksizin bu hizmetten ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek.

Gönüllü okuyuculardan Canan Kırmacı 7 yıldır farklı kütüphanelerde seslendirme yaptığını belirterek ‘’ Kitap seslendirmeye ilk olarak 2017 senesinde Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde başladım. Ardından İBB’nin Eyüp’teki sesli kütüphanesinde kitap seslendirdim. Şimdi de Rami Kütüphane’sinde kitap seslendirmeye devam ediyorum. Öncelikle bu işi yapmamım temel sebebi görme engelli arkadaşların yaşam enerjilerinin ve hayata karşı bağlılıklarının bu denli yüksek olmasının beni çok etkilemesiydi. Yardımcı olmaya çalıştığım insanların benden çok daha güçlü olduğunu fark etmek bu iş için beni cesaretlendirdi. O yüzden de kimin, kimin için çaba gösterdiği sorusunun cevabı en azından benim için net değil. Öte yandan seslendirme yapılan alanlardaki çalışan arkadaşların bizlere gösterdikleri ilgi ve alakanın bu işi yapmamda payı büyük.’’ Dedi.

Rami Kütüphanesindeki görevlilerin gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kırmacı ‘’ Rami sesli kütüphaneye gelmeden önce iki tane ayrı yerde seslendirme yaptım. Seslendirme yaptığım mekandaki arkadaşlarla bir nevi aile gibi oluyoruz. Seslendirme için yeni bir mekana gittiğimde o aile hissiyatı olmaz diye endişelerim oluyor. Rami kütüphanesine gelirken de böyle endişelerim vardı fakat görevli arkadaşların sıcak kanlı ve ilgili tavırları sayesinde Beyazıt Kütüphane’si ve Eyüp’ten sonra burada da üçüncü bir ailem oldu diyebilirim. Buradaki arkadaşlarımız size canı gönülden yardımcı oluyor. Burada seslendirme yaparken tarihi bir atmosfer içerisindesiniz. Orta alanda da bir bahçe var, istediğiniz zaman kitabınızı seslendirebiliyorsunuz istediğiniz zaman bu bahçede kahvenizi alıp yeşil alanda dinlenebiliyorsunuz. İkinci kez enerji toplayıp tekrar seslendirme yapabiliyorsunuz. Burası mucize gibi bir yer. Vallahi çıkıp çıkıp gelin derim.’’ Şeklinde sözlerine devam etti.

Ayrıca gönüllü okuyucu olmak isteyen vatandaşlar Rami Kütüphane’sini arayarak ya da [email protected] adresine mail atarak başvuru yapabiliyor. Başvuru yaptıktan sonra kütüphaneye gelerek deneme kaydı yapabiliyorlar.