Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen Doğu Ekspresi, son yıllarda doğa ve manzara tutkunları için adeta bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda.

Bayramda Doğu Ekspresi’nde Biletler Kapış Kapış Gidiyor

Bayram tatilini farklı bir deneyimle geçirmek isteyen yolcular, Doğu Ekspresi biletlerini satışa açılır açılmaz almak için adeta bir yarışa giriyor. Doğu Ekspresi, Kars’ın eşsiz doğasını keşfetmek isteyen turistler için olduğu kadar, bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenler için de popüler bir seçenek. Bu yıl, bayram döneminde yolculuk yapmak isteyenlerin artan ilgisiyle birlikte, bilet satışları hızla tükendi.

Kars’tan Ankara’ya 24 Saatlik Masalsı Yolculuk

Kars’tan başlayıp, 24 saat süren bir yolculuğun ardından Ankara’da son bulan Doğu Ekspresi, her sabah saat 08.00’de yola çıkıyor. Tren yolculuğunda, yolcular muazzam manzaralar eşliğinde bir gün boyunca Türkiye'nin doğusundan batısına doğru ilerliyor. Doğu Ekspresi’nin sunduğu bu eşsiz deneyim, bayramda unutulmaz anlar yaşamak isteyen yolcular için ideal bir seçenek haline geliyor. Kars, bayram dönemiyle birlikte tren yolculuğuna ilgi duyanların ilgisini çekerken, trenin sunduğu manzaralar ve konfor da yolculuğu bir keşfe dönüştürüyor.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Doğu Ekspresi’nde yer bulmak zorlaşırken, bu özel yolculuğu deneyimlemek isteyenlerin biletlerini erken alması önem taşıyor.