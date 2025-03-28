Türkiye'nin önemli karayolu güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, tatilcilerin etkisiyle yoğunluk meydana geldi. İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen bu güzergah, özellikle bayram tatili için yola çıkan araçlarla dolmaya başladı.

Bolu geçişinde şu an için trafik akışı akıcı bir şekilde devam etse de, akşam saatlerinde yoğunluğun artması bekleniyor. Bayram tatili süresince sürücülerin güvenli bir seyahat geçirmeleri amacıyla, polis, jandarma ve karayolları ekipleri gerekli önlemleri almış durumda. Trafik denetimleri sıkı tutulurken, sürücülere uyarılarda bulunuluyor.

Sürücüler, bayram tatilinin keyfini güvenli bir şekilde çıkarabilmek için hız limitlerine uymaya, dikkati elden bırakmamaya ve yolların durumunu göz önünde bulundurarak hareket etmeye davet ediliyor.