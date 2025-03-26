Erdoğan, konuşmasında, tüm okulların önümüzdeki hafta ikinci ara tatiline gireceğini hatırlatarak, bayramın ailelerle birlikte huzur içinde geçirilmesini sağlamak adına kamu çalışanları için ek izin düzenlemesi yapıldığını belirtti.

Kamu Çalışanlarına 3 Günlük Ek İzin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın 2. ve 3. günlerine denk gelen ara tatilin ardından kamu çalışanlarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacağını açıkladı. Bu düzenleme ile kamu çalışanları toplamda 9 gün sürecek bir tatil yapma fırsatına kavuşacak.

"Milletimiz için hayırlı olsun" diyen Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberliği güçlendirmesi temennisinde bulunarak, katılımcılara iftar programına teşrif ettikleri için teşekkür etti.

Bu kararla, kamu çalışanları 30 Mart Cumartesi gününden başlayarak 7 Nisan Pazar gününe kadar sürecek uzun bir tatil yapabilecek.