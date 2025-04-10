Analiz, TCMB Kıdemli Ekonomisti Aslıhan Atabek Demirhan, Uzman Yardımcısı Muhammed Bahça ve Yardımcı Ekonomist Simin Bayraktar’ın ortak çalışmasıyla hazırlandı.

Ramazan Etkisi Sayılarla Ortaya Kondu

2025 yılında ramazan ayının şubat ve mart aylarına denk gelmesiyle birlikte, bu aylarda özellikle işlenmemiş gıda fiyatlarında dikkat çekici artışlar yaşandığı ifade edildi. TCMB analizine göre:

Şubat ayında işlenmemiş gıda enflasyonu na 1,16 puan ,

Mart ayında ise 3,53 puan yukarı yönlü etki gözlendi.

Aynı dönemde, gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonuna ise şubat ayında 0,75 puan, mart ayında 1,09 puanlık bir artış etkisi kaydedildi.

Etki Kalem Kalem Değişiyor

2003-2024 dönemine ait aylık enflasyon verileriyle yapılan analiz, ramazan ayının işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde anlamlı bir artışa neden olduğunu, ancak işlenmiş gıda fiyatlarında ise kayda değer bir etki yaratmadığını ortaya koydu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) verilerinden de yararlanılan çalışmada, kırmızı et, tavuk, bakliyat ve yumurta gibi ürünlerde ramazan ayına özgü fiyat dalgalanmaları dikkat çekti.

Kırmızı ve tavuk eti fiyatları , ramazan öncesi başlayan artış eğilimini ay boyunca sürdürdü.

Bakliyat fiyatları , ramazan ayında artarken öncesi ve sonrasında durağan bir seyir izledi.

Yumurta fiyatları, ramazan ayında yükselip takip eden dönemde düşüş gösterdi. Altın Fiyatları Düştü, Vatandaşlar Kuyumculara Akın Etti

Manşet Enflasyona 0,5 Puanlık Katkı

Analiz sonuçlarına göre, ramazan ayının manşet enflasyona doğrudan katkısı yaklaşık 0,5 puan olarak hesaplandı. Bu durum, özellikle mart ayında gıda fiyatlarındaki sert artışın nedenlerinden biri olarak öne çıktı.

Sonuç: Geçici Ama Kalıcı Etkiler Olabilir

Raporda, gıda fiyatlarındaki ramazan kaynaklı artışların bazı kalemlerde geçici olsa da zamanla kalıcı hale gelebildiği vurgulandı. Özellikle tüketici davranışları, talep artışı ve tedarik zincirindeki hareketlilik gibi dinamikler, fiyat oluşumunu etkileyen temel unsurlar arasında yer aldı.

TCMB’nin yayımladığı bu güncel analiz, hem politika yapıcılar hem de tüketiciler açısından ramazan döneminin fiyat dinamiklerini anlamada önemli bir rehber niteliği taşıyor.