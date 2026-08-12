BDDK, finansal kiralama, faktoring ve tüketici finansman şirketlerinin Haziran 2026 dönemine ilişkin konsolide olmayan temel finansal göstergelerini açıkladı.

Verilere göre üç sektör arasında en yüksek net kârı 18 milyar 76 milyon TL ile faktoring şirketleri elde etti. Faktoringi 15 milyar 867 milyon TL net kârla finansal kiralama şirketleri, 10 milyar 394 milyon TL ile tüketici finansman şirketleri izledi.

Finansal kiralamada aktifler 648 milyar TL’yi aştı

Finansal kiralama şirketlerinin toplam aktif büyüklüğü Haziran itibarıyla 648 milyar 234 milyon TL’ye yükseldi. Sektörde finansal kiralama alacakları 460 milyar 968 milyon TL olurken, takipteki alacaklar 9 milyar 10 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Özkaynaklar ise 113 milyar 928 milyon TL olarak kaydedildi.

Faktoringde 541,6 milyar TL’lik alacak

Faktoring sektörünün aktif büyüklüğü 596 milyar 353 milyon TL’ye ulaştı. Faktoring alacakları 541 milyar 596 milyon TL olurken, takipteki alacaklar 12 milyar 688 milyon TL olarak açıklandı. Sektörün özkaynakları 109 milyar 711 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Tüketici finansmanında aktifler 371 milyar TL

Tüketici finansman şirketlerinin toplam aktifleri 371 milyar 356 milyon TL’ye yükseldi. Finansman kredisi alacakları 322 milyar 608 milyon TL olurken, takipteki alacaklar 8 milyar 437 milyon TL olarak belirlendi. Sektörün özkaynakları ise 54 milyar 352 milyon TL oldu.

Üç sektörün toplam büyüklüğü 1,6 trilyon TL

BDDK verileri üç sektörün toplam finansal büyüklüğünün 1 trilyon 615 milyar 943 milyon TL’ye ulaştığını gösterdi. Toplam özkaynaklar ise 277 milyar 991 milyon TL olarak gerçekleşti.

Üç sektörün toplam net kârının 44,3 milyar TL’ye ulaşması, bankacılık dışı finans alanında faaliyet gösteren şirketlerin 2026’nın ilk yarısında yüksek kârlılık seviyelerini koruduğuna işaret etti.