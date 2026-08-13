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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Mısır'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, El Alameyn kentinde düzenlenen Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı'na katıldı. Toplantı, Bakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin eş başkanlığında düzenlendi. Bakan Fidan'ın toplantı sonrasında Mısırlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Bakan Fidan, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Reşad ile bir araya geldi

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