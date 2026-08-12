Ziraat Bankası, 2026 yılının ikinci çeyreğinde yatırımı, üretimi, tarımsal kalkınmayı ve ihracatı önceliklendiren büyüme anlayışını sürdürdü. Bankanın aktif büyüklüğü 9,1 trilyon lira seviyesine ulaştı.

Toplam kredi hacmi 7 trilyon liraya yaklaştı

Bankanın yılın ilk yarısında elde ettiği 74,2 milyar liralık net kâr, özkaynaklarının güçlenmesine katkı sağladı. Orta Vadeli Program ile uyumlu seçici kredi politikası izleyen Ziraat Bankası, 2026'nın ilk yarısı itibarıyla 4,9 trilyon lira nakdi ve 2 trilyon lira gayrinakdi kredi olmak üzere toplam kredi hacmini yaklaşık 7 trilyon liraya taşıdı.

Türk lirası kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 66 olurken, takip oranı yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşti. Bankanın ana fonlama kaynağını ise 5,7 trilyon lirayı aşan tabana yaygın mevduat oluşturdu. Aktif mobil bankacılık müşteri sayısı da 26 milyona yükseldi.

Tarım finansmanında da büyümesini sürdüren banka, tarım kredisi hacmini 2026'nın ilk yarısında 1 trilyon lira seviyesine çıkardı. Ziraat Bankası; kırsal kalkınma, kadın ve genç çiftçiler, kooperatifleşme, çevreci uygulamalar ve gıda arz güvenliği alanlarındaki finansman desteğini artırdı.

Uluslararası alanda da büyümesini sürdüren Ziraat Bankası, Arnavutluk Tiran Şubesi'nin faaliyete geçmesiyle küresel coğrafi varlığını 21 ülkeye çıkardı. Bankanın 145 ülkede yaklaşık 1.800 muhabir bankadan oluşan ağı bulunuyor. Ziraat Bankası, 12 küresel ticaret koridorunun tamamında yüzde 20'nin üzerinde dış ticaret pazar payına ulaşırken, Türkiye ihracatının yüzde 25'ine aracılık etti.

Çakar: Sektöre yön veren konumumuzu pekiştirdik

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2026 yılının ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde küresel belirsizliklerin sürdüğüne ve bankacılık sektöründe yükselen fonlama maliyetlerinin kârlılık ile özkaynaklar üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekti.

Çakar, bankanın güçlü finansal yapısı ve bilanço yönetimiyle başarılı bir performans ortaya koyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu konjonktürde Bankamız; güçlü finansal yapısı, yaygın hizmet ağı ve proaktif bilanço yönetimi sayesinde son derece başarılı bir performans sergilemiştir. Bu dönemde aktif büyüklükten kredilere, mevduattan özkaynaklara ve dijital bankacılığa kadar birçok temel alanda sektöre yön veren ve liderliğini açık ara sürdüren banka konumumuzu pekiştirdik.”

“Yeni fırsat alanlarını en etkin biçimde değerlendireceğiz”

Türkiye ve dünyada ekonomik dengelerin yeniden şekillendiğini belirten Çakar, Ziraat Bankası'nın yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı merkeze alan yaklaşımını sürdüreceğini ifade etti.

Çakar açıklamasında şu değerlendirmede bulundu: