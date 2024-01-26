Quick Sigorta ve İhlas Pazarlama, “Fatura Koruma Sigortası” kapsamında iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre tüketiciler İhlas Pazarlama’nın 320 bayisinde Fatura Koruma Sigortası'nı kullanarak, 12 ay vadeye kadar vade farksız ve taksitle alışveriş yapabilecek. Quick Tower’de gerçekleşen iş birliği imza törenine Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Quick Sigorta Finansal Ürünler Satış Genel Müdür Yardımcısı Soner Tekbaş ve Gülsoy Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetici Ortağı Teoman Gülsoy katıldı.



Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Fatura Koruma Sigortası'nın aslında bir kefalet sigortası türevi olduğunu söyleyerek, "Bir ödeme sistemi aracı aslında. Bugün İhlas mağazalarında ve İhlas Pazarlama’nın satış faaliyetlerinde bir mal almak için gelen vatandaş kredi kartı olmayabilir, kredi kartında limit olmayabilir, biz onlara kefil olarak bu ürünü almalarını sağlayacağız ve senetler bizim garantimiz altında olacak. Dolayısıyla senetlerin ödenememesi durumunda sigorta devreye girerek senetlerin İhlas Pazarlama’ya ödenmesini sağlayacak. Vatandaş yeni bir ödeme aracına kavuşmuş olacak. Senetli, taksitli alışveriş yapmış olacak, bunu yaparken de kredi kartı limitlerini tüketmeyecek" dedi.

Anlaşmayla İhlas Pazarlama'nın nakit akışının sağlıklı şekilde ilerleyeceğini belirten Yaşar, "İhlas Pazarlama yıl içerisinde 600 milyon liralık satış işlemi gerçekleştirecek, bu satış işlemlerinin sigortalı olarak yapılması sağlanacak. Bu İhlas Pazarlama açısından nakit akışını garanti edecek, senetlerin ödenmesindeki gecikmeyi ortadan kaldıracak. Vatandaşlar açısından da ödemede yaşanabilecek sorunlarda sigorta sistemi devreye gireceği için aldıkları malın emniyetini sağlamış olacaklar. Genel olarak bu türlü bir ödeme sistemleri Türkiye’de yeni hacimler oluşturacak" ifadelerini kullandı.



Anlaşmayla İhlas Pazarlama'nın müşteriyle sürdürdüğü sıcak ilişkileri devam ettireceğini belirten İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, "Son 3 yılda 150 satış noktasından 320 mağaza sayısına ulaştık. Geçmişten bu yana binlerce müşterimiz var. Bu müşterilerimize senetli ve taksitli satışları yapabilecek bir ilişkimiz mevcut. Biz müşterilerimizle olan sıcak ilişkimizde gerektiği zaman gerekli kolaylıkları yapabilen bir yapıdayız. Müşterimiz ödeme zamanında sıkıntıda olabilir, fırsatı olmayabilir, biz bunları hiçbir zaman sorun etmeden ilişkimizi sürdürüyoruz. Bu anlaşma Türkiye’de 320 mağazamızın müşterisi olmayan kitleyle ilişkimizi kurmak için bizim için çok önemli. Quick Sigorta bize bunu sağlayacak” dedi.

Korkusuz, bu anlaşma vesilesiyle yeni müşterilerle kurulacak sıcak ilişkiler neticesinde senetli, taksitli satışların iki katına çıkmasını beklediklerini aktararak, "Biz sadece ticaret yapmıyoruz, İhlas’ın değerlerini tüm Türkiye’de taşıyoruz. Bizim için ticaret sadece para kazanmak değil, bu duyguları da yaşamak istiyoruz. Bu anlayışı tüm Türkiye’de büyütmek arzusundayız" diye konuştu.



Finansal sigortalar alanındaki faaliyetlerine 2018 yılında başladıklarını belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise, "Özel sektörle yapılan önemli anlaşmalardan birini yaptıklarını belirtti. Özsoy, "İki grubun sahada ciddi bir bayi ağı var. Bizim yaklaşık 5 bin 500 acentemiz sahada hizmet veriyor. İhlas Pazarlama'nın da 300'ü aşkın bayisi var. Fatura koruma ürünü, içerik olarak ticari hayatın devamlılığını sağlayan bir üründür. Tüketicilerin senetli yaptıkları alışverişleri sigorta güvencesine alıyor. Hem satıcı hem de tüketicilere kendilerini güvende hissettikleri alan oluşturuluyor. İhlas Pazarlama ile bu işi yapma amacımız ürünün sahadaki bilinirliliğini artırmak” değerlendirmesini yaptı.