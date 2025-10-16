“Bugün, Bugünü Yaşa” anlayışıyla sağlık, hayat sigortaları ve bireysel emeklilik branşlarında faaliyet gösteren QNB Sigorta, yalnızca müşterileri için değil, çalışanları ve çalışan adayları için de değer üretmeyi öncelikli görüyor. Bu yaklaşımın bir yansıması olarak QNB Sigorta, aday deneyimine verdiği önem sayesinde Kariyer.net tarafından verilen “İnsana Saygı Ödülü”nün sahibi oldu.

Kariyer.net'in aday deneyimini temel alan değerlendirmelerinde; iş başvurusuna en hızlı geri dönüş yapan, şeffaf süreçler sunan ve adayların kariyer yolculuklarına saygıyla yaklaşan şirketler ödüllendiriliyor. Bu kriterler doğrultusunda QNB Sigorta işe alım süreçlerindeki titizliği ve insan odaklı yaklaşımı sayesinde ödülün ödülün sahibi oldu.

Ödüle ilişkin açıklamada bulunan QNB Sigorta İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Nadire Yücetürk, “QNB Sigorta olarak işe alım süreçlerimizi insana değer veren, şeffaf ve kapsayıcı bir anlayışla yürütüyoruz. Aday deneyimini sürekli geliştirmek ve her başvuruyu önemseyerek değerlendirmek bizim için öncelikli. İş başvurularını en hızlı sürede ve en yüksek oranda yanıtlayarak, işe alım sürecinde adaylara iyi bir deneyim sunmayı başaran şirketler arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yaklaşımımızın takdire layık görülmesi mutluluk ve gurur kaynağı. Tüm ekibimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.