Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmayı amaçlayan 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Pursaklar Merkez Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı'ndaki etkinliğe Başkan Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Kopan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'Pursaklar'ı ortak akıl ve istişare kültürüyle yönetiyoruz'

Programda konuşan Çetin, vatandaşların fikir ve önerilerinin belediye hizmetlerine yön verdiğini belirterek, 'Pursaklar'ı ortak akıl ve istişare kültürüyle yönetiyoruz. Vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini dinliyor, hizmetlerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz. İlçemizin geleceğine dair her görüş bizim için kıymetlidir. Birlikte karar alıyor, birlikte üretiyor ve Pursaklar'ı hep birlikte güzelleştiriyoruz' ifadelerini kullandı.

Mahalle buluşmalarının farklı bölgelerde devam edeceğini belirten Çetin, vatandaşlarla kurulan iletişimin hizmet kalitesini artırdığını ifade etti. Program, soru-cevap bölümünün ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.