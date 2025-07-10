2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile İspanyol devi Real Madrid, MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. PSG sahadan 4-0 galip ayrılarak finale yükselirken, golleri 6. ve 24. dakikada Fabian Ruiz, 9. Ousmane Dembele, 88. dakikada Gonçalo Ramos attı.

Öte yandan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 83. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali Chelsea ile PSG arasında 13 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak.



Modric veda etti

Hırvat futbolcu Luka Modric, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'yla birlikte 13 yıllık Real Madrid kariyerini sonlandırdı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Modric, 65. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.