Dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek global şirketi Prometeon Türkiye, sergilediği üstün performans ve özverili çalışmalar ile 2023 yılında otomotiv sektöründe ihracat yapan ilk 129 şirket arasında girerek bir kez daha “Altın İhracatçılar Listesi’nde yer aldı. 29 Mayıs Çarşamba gecesi TİM Yenibosna’da gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren başarılı firmalara ödülleri verildi.

Gerçekleşen törene Prometeon Tyre Group MEA Bölgesi Finans Direktörü Mehmet Kaldırım katıldı. Kaldırım’a ödül, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu ve TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam tarafından takdim edildi.