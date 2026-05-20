Canlı yayında kritik açıklamalarda bulunan Üşümezsoy, Pütürge ve Battalgazi bloklarındaki gizli tehlikeye dikkat çekerek ezber bozan bir harita çizdi.

Bölge Beşik Gibi Sallandı: 5.6’lık Sarsıntı Çevre İlleri de Vurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sabah saat 09.00’da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı; Malatya başta olmak üzere Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Şanlıurfa gibi pek çok komşu ilde de hissedildi. Vatandaşları sokağa döken depremin ardından uzmanların bölgeye dair yapacağı analizler büyük bir merakla bekleniyordu.

İki Hafta Önce Nokta Atışı Uyarmıştı!

Depremin ardından ortaya çıkan çarpıcı bir detay, yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un iki hafta önce katıldığı bir yayındaki sözleri oldu. Üşümezsoy, o programda Battalgazi hattına açıkça işaret etmiş; Pütürge fayında biriken stresin doğrudan bu hatta yönelebileceğini ve bölgede yeni bir hareketlilik tetikleyebileceğini belirtmişti. Yaşanan 5.6'lık sarsıntı, ünlü uzmanın öngörülerini bir kez daha gündeme taşıdı.

"2020 depreminde Pütürge segmenti durdu, somut bir adım atılmadı."

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın geçmiş sismik hareketleriyle bugünkü sarsıntılar arasındaki bağı koparmadan incelemek gerektiğini vurgulayan Üşümezsoy, 2020 yılındaki Elazığ-Sivrice depremini hatırlattı:

"2020 yılında meydana gelen deprem dalgasına baktığımız zaman, Sivrice kesiminde atımın oldukça rahat gerçekleştiğini ve biriken tüm enerjinin boşaldığını görmüştük. Ancak fay hattı Pütürge segmentine ulaştığında yapı durdu; fay kırılmış gibi görünse de ortada somut bir adım gerçekleşmemişti. Ben de o dönem bu eksikliğe dayanarak bölgede 6 büyüklüğüne yakın yeni bir sarsıntının yaşanabileceğini ifade etmiştim."

"Enerji Ana Aks Üzerinden Değil, Kılcal Damarlardan Akıyor"

Bölgedeki fayların mekanizmasını detaylandıran Prof. Dr. Üşümezsoy, riskin sınırlarını çizerek korkutan senaryolara da açıklık getirdi. Depremlerin ana hat üzerinde değil, paralel ve tali kırıklarda yoğunlaştığını belirten Üşümezsoy, şu kritik değerlendirmeyi yaptı:

"Kuzey kısımda yer alan Battalgazi bloku tek bir ana paralel hat üzerinden kırılamıyor. Yapı bu ana hat üzerinde ilerleyemediği için, onun yerine çevredeki tali sokaklardan ve kılcal damarlardan akmaya çalışıyor. Bu durum da Battalgazi ve Pütürge genelinde irili ufaklı çok sayıda depremin tetiklenmesine yol açıyor."

Bölgede Yeni Bir Büyük Deprem Riski Var mı?

Pütürge segmentinin tek parça halinde kırılmak yerine çevresindeki yan yollarda küçük yırtılmalar meydana getirdiğini ifade eden Üşümezsoy, bölgenin maksimum deprem potansiyeli hakkında net konuştu:

"Bu bölgedeki fay mekanizmasının en fazla 6.5 büyüklüğünün altında bir deprem potansiyeli barındırdığını söyleyebiliriz. Pütürge ve çevresinde maksimum 6'ya varan sarsıntılar görülebilir, ancak bunun üzerinde yıkıcı bir ana şok beklentisi sismik yapıya uygun görünmüyor."