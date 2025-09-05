Eğitim dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Aydın’ın KKTC’de, eğitim alanı başta olmak üzere önemli yatırımları bulunuyor. Uluslararası Aydın Öğrenci Yurdu’nun inşaatının tamamlanmak üzere olduğu ve Kıbrıs Aydın Üniversitesi ek kampüs bloklarındaki çalışmaların hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Aydın, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar Bey’i makamında ziyaret ettik. Ülkemiz ve KKTC arasındaki iş birliklerini, özellikle eğitim ve yükseköğretim alanındaki fırsatları değerlendirme imkânı bulduğumuz verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza misafirperverlikleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Bilim ve eğitim aracılığıyla iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacak adımlarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aydın’ın ziyareti, Türkiye ve KKTC arasındaki eğitim iş birliklerinin daha da güçlenmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.