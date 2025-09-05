70 yılı aşkın tarihinde TürkTraktör’ün sayısız başarıya imza attığını vurgulayan TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, “Traktör üretiminde 1 milyon, motor üretiminde 600 bin, kazıcı yükleyici üretiminde ise bin bandını geçen şirket olarak şimdi de Erenler Fabrikamızda 10.000’inci kabini banttan indirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2022’de faaliyete geçen kabin hattımızda, dikey büyüme stratejimiz doğrultusunda bu rakama çok kısa sürede ulaşmamız, başlı başına bir başarı öyküsü. Bu azmi ve özveriyi gösteren TürkTraktör ailesine bir kez daha en derin teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 63’ünü üstlenerek 18 yıldır kesintisiz pazar liderliğini sürdürdüklerini belirten Séjourné, “Yalnızca üretimdeki gücümüzle yetinmiyor, etki alanımızı tarımı ve şehirleri daha ileriye taşımak ve dönüştürmek için kullanıyoruz. 70 yıllık köklü tarihimizden aldığımız güçle yatırımlarımızı çeşitlendiriyor; üretim, ihracat ve AR-GE’de sektöre öncülük ediyoruz. Bugün ulaştığımız başarılar, yarınlarımızın da teminatıdır. Kabin yatırımlarımız, sürdürülebilirlik alanındaki adımlarımız, yenilikçi teknolojiler ve tarımsal ekipmanlarda sağladığımız gelişmelerle sektörümüzün lokomotifi olmaya devam edeceğiz” dedi.