Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kurumların geçmişteki hatalı ve abartılı uyarıları, bugün iklim krizinin manipülatif bir araç olarak kullanılabileceği şüphelerini de beraberinde getiriyor. Nitekim Prof. Dr. Doğan Aydal’ın da vurguladığı gibi, kuş gribi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi vakalarda yaşanan aşırı tedbirler ve gereksiz itlaflar, benzer senaryoların iklim politikalarında da tekrarlanabileceğine dair endişeleri artırıyor.

Prof. Dr. Doğan Aydal’ın bu çalışmasında, "küresel ısınma" iddialarının bilimsel temelleri sorgulanmakta, iklim anlaşmalarının Türkiye'ye olası ekonomik ve siyasi maliyetleri masaya yatırılmaktadır. Amacımız, uluslararası baskılara boyun eğmeden, milli menfaatlerimizi koruyan bir çevre politikasının gerekliliğini ortaya koymaktır.

Prof. Dr. Doğan Aydal'ın yazısının tamamı şöyle:

KÜRESEL YALANLAR VE İKLİM ANLAŞMALARI

Bugünlerde en çok konuşulan konulardan biri de Küresel Isınmadır. Bu konuyla bağlantılı olarak TBMM’ne çok yakında gelmesi beklenen İklim Kanunu ülkemiz için ne gibi faydalar ve/veya zararlar getirecektir? Bu çalışmada önce Küresel Isınmanın gerçekten var olup olmadığı çeşitli örneklerle tartışılacak ve daha sonra hazırlanan iklim kanununun ülkemize olacak zararlarının boyutları ortaya konacaktır.

Biz Dünya’da bilinen bazı kuruluşlardan herhangi bir rapor ortaya konulduğunda bu raporu olduğu gibi doğru olarak kabul edip o doğrultuda icraata geçen bir ülkeyiz. Dünya Sağlık Örgütü de( DSÖ-WHO) bu kuruluşların başında gelmektedir.

Bir ara Kuş gribi var denilerek milyonlarca kanatlı hayvanı itlaf etmedik mi? Peki gerçek neydi? İlk defa 1997 yılında Hong Kong'da ortaya çıkan kuş gribi (Avian Influenza), 2003-2008 yılları arasında dünya genelinde 192 kişinin ölümüne neden olmuştur. Türkiye’de öldüğü iddia edilen kişi sayısı ise sadece dört olmuştur. Bu arada böyle bir tehlike(!) varken Türkiye’nin Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma Merkezi ve Kanatlı Aşısı Üretim Tesisleri kapatılma sebebi ise hiç anlaşılamamıştır. Manisa’nın komşu ili Balıkesir’de binlerce kanatlı kuşun 2005 yılında sebepsiz yere itlaf edilmesi de acı hatıralarımızın arasındadır.

Benzer şekilde kenelerin yol açtığı Kırım Kongo Kanama hastalığı da belli çevrelerce çok abartılmıştır. Bu hastalıktan Türkiye’de öldüğü ifade edilen kişi sayısı sadece 15’tir.

Dünya Sağlık teşkilatınca bölgesel bir hastalık denilerek göz ardı edilen AİDS’ten 1985’ten beri ölen sayısı yaklaşık 40 milyon kişidir. Dünya Sağlık örgütü, Afrika ve ABD başta olmak üzere kırk milyon kişinin AİDS’ten ölmesini Pandemi saymamış, bölgesel, epidemic (yersel) bir hastalık olarak adlandırılmıştır.

Dünya’daki herkesi evine kapatan COVID 19 pandemisinde ölen sayısı ise 13 Nisan 2024’e kadar 7,010,681kişidir (https://www.worldometers.info/coronavirus/). AİDS’e göre altı da bir ölüm vakası olmuşken COVİD 19 Pandemi sayılmış, ülkelerde hayat durdurulmuştur.

Yukarıda ifade edilen birçok örnekten de görüleceği gibi DSÖ, arzu ettiği bilgiyi abartarak ortaya koyarken, bazı bilgileri de normal bir olaymış gibi ifade etmektedir.

COVİD virüsüne karşı üretilen aşılar da başka bir problem olarak karşımızdadır. Genç yaşta kalp krizleri olmak üzere birçok farklı hastalığın sebebinin bu aşılar olduğu sıkça konuşulan haberler arasındadır.

Benzeri bir durumun Küresel Isınma söyleminde de ortaya çıktığı görülmektedir. Bu noktada eldeki verilerden ortaya koyup takdiri değerli okuyuculara bırakacağız.

Bu çalışmanın esas amacı, konuyu birçok farklı açıdan inceleyerek gerçekleri olduğu gibi ortaya koyma çabasıdır. Küresel ısınmanın temel sebebini insanların enerji üretimleri sebebiyle çevreyi kirlettiğine bağlayarak farklı anlatım teknikleri ile gelişmekte olan ülkeleri soymaya çalışan emperyalist güçlerin tuzaklarını gün yüzüne çıkarmaktır.

Bu çalışma ile insan faaliyetlerinin en çok bulunduğu Kuzey Yarımküre’de ozon tabakasının delinmediği, esas delinmenin insan yoğunluğu ve faaliyetlerinin en az olduğu Güney Yarımküre’de Antartika kıtasının üzerinde gerçekleştiği gösterilecektir.

Benzer şekilde atmosferdeki karbondioksit artışının ve azalışının, kutuplarda yapılan sondajlardan elde edilen karotların incelenmesi sonucu Dünya’nın geçmiş 800.000 yıllık tarihinde defalarca tekrarlanan bir gerçek olduğu da ortaya konulacaktır.

Küresel ısınma hesapları yapılırken aktif volkanların yaydığı gaz ve su buharlarından hiç bahsedilmediğini, son 174 yılda gerçekleşen 441 volkan patlamasının ve çıkardığı gazların (özellikle su buharı ve SO 2 gazı) göz ardı edildiğini, hatta bunların 246’sının, ısı artışı var diye Birleşmiş Milletler’in çeşitli projeler hazırladığı 1980’den sonra oluştuğunu da ortaya koyacağız.

Atmosfer kirliliğine sebep olan Kloroflorokarbon (CFC), kükürt hekzaflorür (SF 6 ) ve perflorakarbonlardan (PFC) neden hiç bahsedilmediğini, bunların ayrı tutularak Montreal sözleşmesi içine konmasının sebeplerini de anlatacağız.

Bunlara ek olarak yakılan, kesilen ormanlar sebebiyle kaybedilen 180 milyon hektar (bir milyar 800 milyon dönüm) ormanlık arazinin yakılmasının ve/veya kesilmesinin oluşturduğu olumsuz durumların da dikkate alınmadığını ortaya koyacağız.

Küresel yalanlardan birinin de kuraklık üzerine olduğunu anlatacağız. Yağmurların düzensiz olması, belli bir yerde yağmurların yağmamasının küresel güçlerin yeni bir silahları olduğunu ve insan eliyle müdahalelerin olduğunu göstereceğiz.

Bütün bunlar göz önündeyken önce Kyoto, daha sonra Paris İklim sözleşmelerinde gelişmekte olan ve fakir ülkeler için ne gibi ekonomik tuzaklar kurulduğunu da anlatmaya çalışacağız.

BOZULDUĞUNU İFADE ETTİĞİMİZ ATMOSFERİMİZ

Atmosferimizdeki Gazlar nelerdir?

Nefes aldığımız Atmosferimizde % 78 azot, % 21 oksijen, % 0,9 argon ve sadece yaklaşık % 0,1 doğal sera gazlarından oluşur. Küçük bir miktar olmasına rağmen, bu sera gazları büyük bir fark yaratır. Su buharı (H 2 O), karbondioksit (CO 2 ), Diazot monoksit( nitröz oksit) (N 2 O), metan (CH 4 ) ve ozon (O 3 ) başlıca doğal sera gazlarıdır. Bunlara ek olarak insanların ürettiği sera gazları da vardır. Hidroflorokarbonlar, perflorokarbonlar, kükürt hekzaflorürler bunlardan en bilinenleridir. Bu gazlar genelde klima ve soğutmada, yalıtım köpükleri üretiminde, çözücü ve itici gaz olarak kullanılırlar. Bir başka deyişle milyarlarca evde bulunan buzdolabı ve klimalarda, milyarlarca araçtaki klimalarda bu gazlar kullanılmıştır. Çok daha da vahimi milyarlarca kişinin kullandığı traş köpüğünden spreylere, parfümlerden haşere öldürücülerine kadar da bu gazlar halen kullanılmaktadır.

“Sera Etkisi” ve “İnsan kaynaklı Sera Gazlarının Etkisi” Aynı Şey Değildir

SERA ETKİSİ doğal bir olaydır. Sera etkisi Dünya’mızı yaşanabilir kılan faydalı bir etkidir. Sera gazları, Dünya'nın yüzeyi, atmosferi ve bulutları tarafından yayılan kızılötesi radyasyon spektrumu dahilinde belirli dalga boylarındaki radyasyonu emen ve yayan, atmosferin hem doğal gaz hâlindeki bileşenleridir. Bu özellikleri nedeniyle, sera etkisine neden olurlar. Dünya'nın ikliminden bahsederken, sera etkisi, metan, karbondioksit ve su buharı gibi atmosferik sera gazlarının, Güneşten Dünyamıza gelen kızılötesi, ultraviyole veya termal radyasyonun Yerküre tarafından emilmesi sebebiyle gezegenin yüzeyinin ısınmasıdır. Bu ışınlardan bir kısmı yüzeyle temas ettikten sonra atmosfere doğru tekrar yayılırlar. Bu, herhangi bir insan kaynaklı sera gazı yayılımı (emisyonu) olmadan doğal olarak gerçekleşir; sera etkisinin varlığı, yüzeyi yaşanabilir bir sıcaklıkta tuttuğu için yaşanabilir bir Dünya'nın hayati bir ihtiyacıdır. Sera etkisi olmasaydı Dünya’mız ortalama sıcaklığı yaklaşık -18 ° C olan çok daha soğuk olacaktı. Durum böyle olsaydı, Dünya'daki su donardı ve bildiğimiz gibi yaşam olmazdı. Yaşanabilir Dünya'nın ortalama sıcaklığı yaklaşık 15 ° C'dir.

“İnsan kaynaklı sera etkisi” ise, insanların, endüstriyel üretim, enerji üretimi, ısınma, ormanları yok etme ve benzeri faaliyetlerinden atmosfere salınan başta karbondioksit, metan, CFC, PFC’ler olmak üzere daha yüksek miktarda sera gazının yayılımı sonucu olarak Dünya yüzeyinin artan ısınmasını ifade eder. Isınmaya sebep olmalarının temel sebebi bu maddelerin moleküllerinin atmosferdeki konsantrasyonlarının artması sebebiyle yeri ısıttıktan sonra yerden yayılarak uzaya geri dönmesi gereken ultraviyole, kızılötesi ışınlar gibi ışınların bir kısmını tekrar Dünya yüzeyine yönlendirmeleridir. Bunun sonucu olarak Yerküre ve Okyanuslar olması gerekenden daha fazla ısınmaktadır. Bu gazların miktarı arttıkça geri dönen yayılımların miktarı da artmaktadır.

Dünya’ya insan müdahalesi olmadan ve olduktan sonraki temel fark atmosferde bulunan sera gaz moleküllerinin artması ve bu moleküllerin Dünya’dan yayılan enerjinin bir kısmının uzaya dönüşünü engelleyip Dünya yüzeyine tekrar göndererek daha fazla ısınmaya sebep olmasıdır (Şekil 1).

Şekil 1: Şeklin sol tarafı Dünya’nın normal durumunu, sağ tarafı ise Atmosfere yayılan insan kaynaklı sera gazlarının artışı sebebiyle, bu gaz moleküllerine takılan bir kısım ışınların Dünya yüzeyine tekrar dönüp küresel ısınmayı arttırdığını şeklen göstermektedir.

Sera gazlarının etkisi çok farklı mıdır?

Sera gazlarının etkisinin çok farklı olduğu, bunlar içinde karbondioksitin en güçsüz olduğu belirlenmiştir. Şekilde de ifadesini bulduğu gibi bir ton Sülfürhekzaflorür 23500 ton karbondioksit emisyonuna eşdeğer kirlenme ve ısınma sağlar. Benzer şekilde bir ton Perflorakarbonlar yayılımı 6630 ton, azotdioksit yayılımı 265 ton, HFC-152 yayılımı 138 ton, Metan yayılımı 28 ton karbondioksit yayılımına eşdeğer kirlenme ve ısınma sağlamaktadır ( Şekil 2).

Şekil 2: Farklı gazların etki gücünü gösteren şekil.

HFC'ler hidrojen, flor ve karbondan oluşan kimyasallardır. Bu sera gazları kısa ömürlü bir "süper kirleticidir" ve bazıları karbondioksitten binlerce kat daha güçlü olabilir.

Ancak günümüzde hidroflorokarbonlar çeşitli endüstriyel, ticari ve ev uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır, bunlar arasında şunlar yer almaktadır: Hidroflorokarbonlar, buzdolapları, dondurucular ve otomotiv klima üniteleri dahil olmak üzere çok çeşitli soğutma sistemlerinde kullanılır. Hidroflorokarbonlar, yalıtım köpükleri üretiminde, paketlemede, yangın söndürme maddelerinde ve çeşitli inşaat malzemelerinde kullanılan poliüretan köpüklerin üretiminde şişirme maddesi olarak kullanılır. Hidroflorokarbonlar aerosol itici gazlarında kullanılır ve deodorantlar, saç spreyleri ve temizlik maddeleri gibi çok çeşitli tüketici ürünlerinin dağıtımına imkân sağlar. Hidroflorokarbonlar ayrıca plastik ve metaller için birçok temizlik ürününde çözücü olarak kullanılır. Ozon tabakasını incelten bu maddeler, tek başına veya bir karışım hâlinde ozon tabakasını inceltme potansiyeline sahiptir. En yaygın bulunan hidroflorokarbon bileşiklerinden bazıları, karbondioksitten ortalama 3.790 kat daha zararlıdır.

Ozon tabakasının incelmesinin ve ozon deliğinin büyütmesinin başlıca nedenleri, özellikle üretilen halokarbon soğutucular, çözücüler, iticiler ve köpük üfleme maddeleri (kloroflorokarbonlar (CFC'ler), HCFC'ler, halonlar) olmak üzere üretilen kimyasallardır. Artan sera gazları sebebiyle ozon tabakasının inceldiği ve incelen bu noktadan geçen kızılötesi ışınların arttığı ifade edilmektedir.

Dünya’yı yöneten Küresel Güçlerinin “Küresel Isınma” üzerine olan görüşleri ise aşağıdaki şekilde özetlenmektedir.

“KÜRESEL ISINMA, Yakın tarihte insan faaliyetlerindeki hızlı artış, büyük miktarlarda sera gazı emisyonunun devam etmesine yol açmıştır. Atmosferde daha küçük konsantrasyonlarda gerekli olmasına rağmen, atmosferdeki artan karbondioksit, metan ve diğer gaz miktarı, küresel ısınmanın artmasına neden olmaktadır. Dünya daha önce hiç bu kadar kısa sürede atmosferdeki sera gazı miktarında bu kadar büyük bir artış görmemişti ve bu da Dünya'nın ikliminde önemli değişikliklere yol açıyor.

Artan sera etkisi, Dünya'nın iklim dengesini bozar ve küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında bir artışa yol açmıştır. Dünya sıcaklığındaki bu artışın, yağıştaki değişiklikler, okyanus dolaşımı, artan sayıda aşırı hava olayı ve yükselen deniz seviyesi gibi devam eden ciddi etkileri olacağı tahmin edilmektedir. Bu değişikliklerin tarım, biyolojik çeşitlilik ve insan sağlığı için daha fazla sonucu olabilir.”

Ancak bu konuda bütün anlatılanların çok belirgin açıkları, tartışılabilir yönleri vardır. Bunlardan ilki Dünya ortalama ısısıyla ilgili verilen değerlerdir (Şekil 3).

Şekil 3: 1850-2024 arası Dünya Kara ve Okyanus ortalama sıcaklıkları

Yukarıdaki tablo incelendiğinde 1940’lara kadar hiçbir artış olmadığı görülmektedir. Yani Endüstriyel devrimin başladığı, petrol, kömür, odun ve diğer enerji ürünlerinin bolca tüketildiği, Birinci Dünya savaşı sırasındaki yangınların bile Dünya ısı artışına, 1877-78’deki küçük artış hariç, hiç sebep olmadıkları görülmektedir. Aksine Dünya ısısı eksi 0,40 santigrat düşüklük gösterdiği yıllar yaşamıştır. Bu durum aksine 1940-2010 arasında İkinci Dünya harbinin, sekiz yıllık İran-Irak savaşının, Vietnam savaşının ve birçok savaşın yanı sıra Kuveyt’teki petrol kuyularının 1991 yılında onbir ay yanmasının, birçok ülkede çıkan orman yangınlarının atmosferin ısınmasına önemli bir katkısının da olmadığı görülmektedir. Buna rağmen ısı artışı 0,20 santigrat dereceler civarında olmuştur.

Dünya’nın 800.000 yıllık Atmosfer Geçmişi

Bilim adamlarının her iki kutup buzullarında yıllardır yaptıkları sondajlardan elde edilen karotların incelenmesi ile geçmişe ait veriler toplanmakta, yapılan çeşitli analizlerle geçmişte atmosferde bulunan gazlar hakkında da bilgiler alınmaktadır değişimler de incelenebilmektedir. Şekil 4’ten de görüleceği üzere geçmiş 800.000 yıl içinde Karbondioksit miktarı sistematik aralıklarla iniş çıkışlar göstermiştir. Bir başka deyişle, bu değişimlerde insan teknolojisinin ve tabiatı kirletmesinin etkisi ihmal edilebilir düzeyde olup, Dünya atmosferi hiçbir müdahale olmasa bile eski şartlarına dönecektir.

Şekil 4 : Buz karotlarından elde edilen 800.00 yıllık CO 2 değişim diyagramı.

https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide

OZON TABAKASININ İNCELMESİ VE KÜRESEL ISINMA

1980’li yıllardan itibaren en çok konuşulan konulardan biri de Ozon tabakasının incelmesi bu incelme sonucu Dünya’ya daha fazla ultraviyole ışının ulaşacağı ve bu ışınların Dünya ultraviyole (UV) radyasyon miktarını artırarak cilt kanseri, göz kataraktları ve genetik ve bağışıklık sistemi hasarını artıracağı konuşuldu.

Ozon tabakasının incelmesi, üst atmosferde-stratosferde bulunan ozon tabakasının incelmesidir. Atmosfere salınan klor ve brom moleküllerinin ozonla temas ettiğinde ozon moleküllerini yok ettiği ifade edilmektedir. Bir klorun 100.000 ozon molekülünü yok edebileceği hesaplanmıştır.

Ozon tabakasının incelmesi nasıl ölçülür?

Atmosferdeki ozonun tümü, Dünya yüzeyinin üzerinde belirli bir yükseklikte tek bir katman halinde paketlenmez, dağınık bir halde bulunurlar. "Ozon tabakası" olarak bilinen stratosferik ozon bile tek bir saf ozon tabakası değildir. Ozonun diğer yüksekliklerde olduğundan daha yaygın olduğu bir bölgedir. Uydu sensörleri ve diğer ozon ölçüm cihazları, atmosferin tüm sütunu için toplam ozon konsantrasyonunu ölçer. Dobson Birimi, ozonun hepsi tek bir katmana sıkıştırılsaydı kolonda ne kadar ozon olacağını tanımlamanın bir yoludur.

Dobson Birimi, ozon konsantrasyonunu ölçmek için en yaygın birimdir. Bir Dobson Birimi, 0 santigrat derece sıcaklıkta ve 1 atmosfer basıncında (Dünya yüzeyindeki hava basıncı) 0,01 milimetre kalınlığında bir saf ozon tabakası oluşturmak için gerekli olan ozon moleküllerinin sayısıdır. Başka bir şekilde ifade edilirse, ozon konsantrasyonu 1 Dobson Birimi olan bir hava sütunu, kolonun tabanındaki her santimetrekare alan için yaklaşık 2.69x1016 ozon molekülü içerecektir. Dünya yüzeyinde ozon tabakasının ortalama kalınlığı yaklaşık 300 Dobson Birimi veya 3 milimetre kalınlığında bir tabakadır. Dünya atmosferi aynı şartlarda sıkıştırılabilse bu kolonun yüksekliği 8 km olurdu. Ozon tabakası dediğimiz şey bu kolon içinde 3mm kalınlığındaki bir tabakadır.

Şekil 4’te gösterildiği gibi bir araya getirilmiş iki metal paranın yüksekliği kadardır. Bilim adamlarının Antarktika Ozonu tabakası incelmesi dediği şey, ozon konsantrasyonunun ortalama 100 Dobson Birimine düştüğü bir alandır. Yüz Dobson Birim ozon, yaklaşık bir kuruş yüksekliğinde tek bir katmana sıkıştırılırsa yalnızca 1 milimetre kalınlığında bir katman oluşturacaktır (Şekil 4).

Ozon tabakasının ölçümleri “Toplam Ozon Haritalama Spektrometresi (TOMS)” ile yapılmaktadır. Bu spektrometreler NASA’ya ait olup farklı zamanlarda uzaya fırlatılan uydular Nimbus 7; (1978). Meteor-3-5; (1991), TOMS-Earth Probe; (1996) QuikTOMS; (2001) üzerine monte edilerek ölçümler yapılmıştır.