Zelenskiy’den Erdoğan’a Türkçe kutlama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Türkçe olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre kazanmasının ardından tebrik açıklamaları geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Türkçe olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti. Zelenskiy, sosyal medya mesajında, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutluyorum. Avrupa’nın güvenliği ve istikrarı için işbirliğimizin geliştirilmesini ve ülkelerimizin yararına stratejik ortaklığımızın daha da güçlendirilmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.