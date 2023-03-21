Zelenskiy, Japonya Başbakanı Kishida ile bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine sürpriz ziyaret gerçekleştiren Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi. Zelenskiy, mayın ayında Japonya’da düzenlenecek olan G7 Zirvesi’ne çevrimiçi olarak katılacağını açıkladı.

Ukrayna’ya sürpriz ziyaret gerçekleştiren Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya’nın savaş suçu işlediği iddiaları ile gündeme gelen Bucha’yı ziyaret etmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Zelenskiy, Kishida ile yaptığı görüşme hakkında, “Uluslararası düzenin gerçekten güçlü bir savunucusu ve Ukrayna’nın uzun süredir dostu olan Japonya Başbakanı Fumio Kishida’yı Kiev’de ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Başbakan Kishida, BM Şartı’nın Amaç ve İlkelerini ve genel olarak uluslararası güvenliği korumak için küresel liderliği hızlandırmanın önemli olduğu bir zamanda Ukrayna’ya geldi” dedi.

Zelenskiy ve Kishida, ortak basın toplantısı öncesi Japonya ve Ukrayna arasında özel küresel ortaklık hakkında bir bildiri imzaladı. Zelenskiy bildiri hakkında, “Bu belge, birlikte savunduğumuz değerlerimizi ve henüz hayata geçirilmemiş özlemlerimizi yansıtıyor. 30 yılı aşkın süredir en anlamlı ilişkileri elde ettik, ancak bu gelecekte başarabileceklerimizin yalnızca temelidir” dedi.

Zelenskiy, G7 Zirvesi’ne çevrimiçi olarak katılacak

Ortak basın toplantısında ise Zelenskiy, Başbakan Kishida’nın daveti üzerine mayıs ayında Japonya’da yapılacak olan G7 Zirvesi’ne çevrimiçi olarak katılacağını aktardı. Mayıs ayındaki G7 Zirvesi, Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenecek.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez bir Japonya Başbakanı çatışma bölgesini ziyaret etti

Kishida’nın ziyareti, bir Japonya Başbakanı’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana çatışmaların devam ettiği bir ülke veya bölgeyi ilk ziyareti olarak kayıtlara geçti. Kishida’nın Ukrayna’nın ardından Polonya’ya geçeceği ve perşembe günü ise Japonya’ya geri döneceği ifade edildi.