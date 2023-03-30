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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin adaylığına yapılan itirazların reddedildiğini duyurdu
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin adaylığına yapılan itirazların reddedildiğini duyurdu
Politika 30.03.2023, 17:28
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin adaylığına yapılan itirazların reddedildiğini duyurdu
- "Oy çokluğuyla Millet Partisi’nin 6 parti tarafından oluşturulan Millet İttifakının kullanılmaması yönündeki talebinin reddine karar verilmiş. Millet İttifakı unvanının 2018 seçimlerinde olduğu gibi 2023 yılı seçimlerinde de kullanılabileceğine oy çokluğuyla karar verilmiştir."