Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin adaylığına yapılan itirazların reddedildiğini duyurdu

- "Oy çokluğuyla Millet Partisi’nin 6 parti tarafından oluşturulan Millet İttifakının kullanılmaması yönündeki talebinin reddine karar verilmiş. Millet İttifakı unvanının 2018 seçimlerinde olduğu gibi 2023 yılı seçimlerinde de kullanılabileceğine oy çokluğuyla karar verilmiştir."