Yalova Belediye Başkanlığı’na Mustafa Tutuk seçildi

Yalova Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada CHP’den milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden Vefa Salman’ın yerine Belediye Başkanlığı görevine Mustafa Tutuk seçildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından belediyede 20 milyon lirayı aşan yolsuzluk soruşturması çerçevesinde başkanlık görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, partisi CHP’den milletvekili aday adaylığı için geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. Yalova Belediye Meclisi Nusret Karaalioğlu başkanlığında olağanüstü gündem maddesiyle toplandı. Toplantıda Vefa Salman’dan boşalan belediye başkanlığı koltuğu için meclis üyeleri arasında seçim gerçekleştirildi. Cumhur İttifakı aday olarak 3 yıldır görevi vekaleten yürüten Mustafa Tutuk’u gösterdi. Seçimdeki Millet İttifakı adayı ise Burçin Tangürek oldu. İlk 2 turda 3’te 2 çoğunluk sağlanamadığı için 3. tur oylamaya geçildi. Son tur oylamada Tangürek 11 oyda kalırken 19 oy ile salt çoğunluğu sağlayan Mustafa Tutuk, Yalova Belediye Başkanlığı’na seçilen isim oldu.

Toplantı sonunda konuşan Tutuk, 3 yıldır vekâleten sürdürdüğü görevde Yalova için elinden geleni yapmaya çalıştığını belirterek, “Yalova’mızı yaşanabilir, hak ettiği yere getirmek için hep birlikte elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da 1 yılımız var, 2024 Mart seçimlerine. 1 yıl boyunca da el birliğiyle hep birlikte daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum ve şahsım adına söz veriyorum” diye konuştu.