Vucic: "Uluslararası hukuk, NATO’nun Yugoslavya’ya saldırdığı 1999 yılında öldü"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, uluslararası hukukun NATO’nun Yugoslavya’ya Müttefik Güç Harekatı’nı gerçekleştirdiği 1999 yılında öldüğünü söyledi.

NATO’nun 24 Mart 1999’da eski Yugoslavya topraklarındaki hedeflere yönelik başlattığı Müttefik Güç Harekatı’nın üzerinden 24 yıl geçti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, harekatta hayatını kaybedenler için Sombor şehrinde düzenlenen anma törenine katıldı. Vucic törende yaptığı konuşmada, "Modern uluslararası hukuk 24 yıl önce öldü. Dünyada 1989’da, 1990’da eski düzeni yıkarak yeni düzen kuranların rahatsız olduğu ve özgürlüğü için mücadele eden küçük bir ülkeye yapılan saldırıdan daha kötüsü yaşanamazdı. Topraklarımızı paramparça edeli, 79 çocuğu, 2 bin 500 vatandaşı, sadece sivilleri değil, asker ve polisleri de öldüreli 24 yıl oldu. Siz kimsiniz ki kendi topraklarında ve kendi ülkesindeki askerlerimizi ve polislerimizi öldürüyorsunuz? Askerlerimizi, polislerimizi öldürme hakkını nereden aldınız? Size bu hakkı kim verdi" dedi.

NATO’nun bombardımanı "insani felaketten kaçınma bahanesiyle" gerçekleştirdiğini ifade eden Vucic, "Hiçbir insani felaketi önlemediniz" diye konuştu. Vucic, NATO’nun 1999’daki "saldırganlığının" ancak tüm Sırplar yok edildiğinde unutulacağını kaydetti.

"Saldırıyı, dünyadaki egemenliklerini göstermek ve Kosova’yı Sırbistan’ın elinden almak için gerçekleştirdiler"

"Saldırı, gururlu Sırp halkını yıkmayı başaramadı" diyen Vucic, "Biz barış istiyoruz, savaş istemiyoruz. Ne NATO ile ne de başkasıyla çatışmak istiyoruz, ancak şunu da belirtmeliyim ki gerekirse ülkemizi savunuruz" dedi.

Ülkesinin kırmızı çizgilerine saygı duyulması gerektiğinin altını çizen Vucic, Sırbistan’ın artık 1999’da olduğu gibi kolay lokma olmadığını ve muhtemel saldırılara karşı güçlenmesi ve gelişmesi gerektiğini belirtti. Vucic, Müttefik Güç Harekatı’na 19 güçlü ülkenin dahil olduğunu hatırlatarak, “Saldırıyı birini korumak için değil, dünyadaki egemenliklerini göstermek ve Kosova’yı Sırbistan’ın elinden almak için gerçekleştirdiler” ifadelerini kullandı.

Sırbistan’ın geleceğe sahip çıktığını ve bu nedenle barışı muhafaza etmeye çalıştığını vurgulayan Vucic, “Bu nedenle Arnavutlar, Boşnaklar, Hırvatlar ve tek bir ülkeye saldıran 19 güçlü ülke ile herhangi bir çatışma içerisinde girmek istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, NATO’nun Federal Yugoslavya Cumhuriyeti’ne yönelik Müttefik Güç Harekatı, 24 Mart 1999’da başlayıp 78 gün sürmüştü. Operasyonunun ana nedeni, Kosova’daki Arnavut nüfusun soykırımını önlemekti.