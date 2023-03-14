Ürdün Kralı II. Abdullah’ın kızı Prenses İman, dünya evine girdi

Ürdün Krallı II. Abdullah’ın kızı Prenses İman, Yunan asıllı Cemil Alexander Thermiotis ile Beytul Ürdün Sarayında düzenlenen törenle evlendi.

Ürdün Kralı II. Abdullah’ın büyük kızı 27 yaşındaki Prenses İman, 29 yaşındaki Yunan asıllı ve Venezuela doğumlu iş insanı Cemil Alexander Thermioti ile evlendi. Amman kentindeki Beytul Ürdün Sarayında Pazar günü düzenlenen törene kraliyet ve Thermiotis ailesinin üyelerinin yanı sıra yerli ve yabancı konuklar katıldı. Devlet televizyonunda canlı yayınlanan törende nikah kıyıldıktan sonra Kuran-ı Kerim okundu.

Venezuela’nın Karakas kentinde Yunan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Thermiotis, Prenses İman ile geçtiğimiz yaz nişanlanmıştı. İşletme mezunu olan Thermiotis, New York’ta finans alanında çalışıyor.

Yunan basınında yer alan iddiaya göre Thermiotis, Ürdün Kralı Abdullah’ın kızı Prenses İman ile evlenebilmek için Müslüman olup Cemil ismini aldı.