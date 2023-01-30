TBMM Başkanı Şentop, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil ile bir araya geldi. Şentop, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıya değinerek, “İfade hürriyeti kapsamında gördüklerini söylediler ama birkaç gün sonra Tevrat’a karşı eylem ifade hürriyeti kapsamında görülmedi” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17. İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansı’na katılmak üzere geldiği Cezayir’de temaslarına devam ediyor. Şentop, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil ile bir araya geldi.

Şentop yaptığı açıklamada, Türkiye ile Cezayir ilişkilerinin son dönem gelişen bir yapı sergilediğini belirterek, bu gelişmenin 2021’de 4.1 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin 2022’de yüzde 28’lik artışla 5,3 milyar dolara çıkmasıyla kendini gösterdiğini aktardı. Şentop, parlamentolar arası ilişkileri de iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiren bir boyut olarak gördüklerini söyledi.

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıya değinen Şentop, İsveç’te eylemi yapan kişinin adeta devlet koruması altında gerçekleştirildiğini ifade etti. İslam dünyasından gelen tepkilerin ise cılız kaldığına dikkat çeken Şentop, “Buna kınamanın çok cılız kaldığını üzülerek müşahede ettik. Böyle olduğu için zaten aynı eylem Hollanda ve Danimarka’da olabildi” dedi.

Birkaç gün sonra İsveç’te Tevrat’ı yakma eyleminin engellendiğini de hatırlatan Meclis Başkanı Şentop, birkaç gün içinde yaşanan iki olayın, gerek İsveç Hükümeti, gerekse dünyanın tutumunu göstermesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

“Haçlı seferlerini hangi zihniyetle yaptılarsa aynı zihniyet şu anda da tezahür ediyor”

Şentop, “Bu, Avrupa ülkelerinin hukuk, İslam düşmanlığı bakımından yüzyıllardır zihniyetlerinin değişmediğini gösterdi. Haçlı seferlerini hangi zihniyetle yaptılarsa aynı zihniyet şu anda da tezahür ediyor. Güya ifade hürriyeti kapsamında gördüklerini söylediler ama birkaç gün sonra Tevrat’a karşı eylem ifade hürriyeti kapsamında görülmedi. Fırsat bulduklarında Müslümanlara karşı aynı şekilde hareket edeceklerdir bunda hiç şüphe yok. Bunun karşısında bizim bir araya gelmemiz, onların karşısında gördüğü lokmayı büyütmemiz, temel değerlerimize karşı birlik içinde hareket etmemiz gerekir. Ses yükseltmeliyiz” dedi.