Tayvan’ın eski lideri Ma, Çin’i ziyaret edecek

Tayvan’ın eski lideri Ma Ying-jeou’nun Çin’i ziyaret edeceği bildirildi. Ma’nın ziyareti, 1949’dan bu yana Tayvan’ın eski ya da görevde olan bir liderinin Çin’e ilk ziyareti olacak.

Tayvan’ın eski lideri Ma Ying-jeou’nun Çin’i ziyaret edeceği bildirildi. Ma’nın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Ma’nın 27 Mart-7 Nisan tarihleri arasında söz konusu ziyareti gerçekleştireceği ve Çin’i Nanjing, Wuhan, Changsha, Chongqing ve Şangay kentlerinde ziyaret edeceği ifade edildi. Tayvan’ın Kuomintang (KMT) muhalefet partisinin kıdemli bir üyesi olmaya devam eden Ma’nın ziyareti, 1949’dan bu yana Tayvan’ın eski ya da görevde olan bir liderinin Çin’e ilk ziyareti olacak.

Ma, mevcut lider Tsai Ing-wen’in seçilmesinden kısa bir süre önce 2015’in sonlarında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Singapur’da bir araya gelmişti.