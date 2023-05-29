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Tanju Özcan: ''İmamoğlu derhal CHP’nin başına geçmelidir''
Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur oylaması sonuçlarına göre AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet'inin 13'üncü Cumhurbaşkanı olarak bir kez daha seçilirken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'u, CHP'nin başına geçmeye davet etti:
Politika 29.05.2023, 08:33
“Sn Kılıçdaroğlu”na emekleri için teşekkür ederiz..ama kendisini yanıltan,özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini,ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sn İMAMOĞLU derhal CHP’nin başına geçmelidir. NOKTA”