Suudi ve İranlı bakanlar bir ay içinde görüşecek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ilişkilerin normalleştirilmesi çerçevesinde Ramazan ayı içerisinde bir araya gelecek.

İran ile Suudi Arabistan, 7 yıl aradan sonra aldığı normalleşme kararının ardından görüşme için tarih verdi. Suudi Arabistan resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın bir hafta içinde ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. İki bakanın çeşitli konuları değerlendirdiği görüşmede, Ramazan ayı bitmeden önce bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı da Al Suud ile Abdullahiyan’ın bir araya gelme kararını doğrularken, bakanların normalleşme anlaşmasının son durumunu ele aldığını belirtti.

İki ülke tarafından görüşmenin kesin tarihine ve yerine ilişkin yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor.

Suudi Arabistan’da 2 Ocak 2016 tarihinde terör suçuyla yargılanan ve aralarında Şii din adamı Ayetullah Nimr Bakır el-Nimr’in de bulunduğu 47 kişi idam edilmişti. İdamın ardından İran’da protestolar gerçekleştirilmiş, Suudi Arabistan’ın Tahran Büyükelçiliği ile Meşhed kentindeki konsolosluğu ateşe verilmişti. Mart 2015’te Yemen’de başlayan savaş nedeniyle kötüleşen iki ülke arasındaki ilişkiler yaşanan olayların ardından tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistan, Irak’ın ve Çin’in arabuluculuğunda sürdürülen görüşmelerin ardından 10 Mart’ta diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşma çerçevesinde, İran ve Suudi Arabistan’ın 2 ay içerisinde büyükelçiliklerini ve diplomatik misyonlarını karşılıklı olarak yeniden açmasına karar verilmişti.