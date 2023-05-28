Çanakkale’de Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Hastanesinde tedavi gören 82 yaşındaki İsmail Avcı, İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri refakatinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne sedye ile gelerek 1337 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi sonrası İsmail Avcı, “Allah hayırlısı hangisiyse onu versin” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için saat 08.00 itibariyle Çanakkale’de oy verme işlemleri devam ediyor. Seçmenler sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye başladı. Oyların kullanılacağı okulların içerisinde ve dışarısında görev alan yetkililer vatandaşların sağlıklı oy kullanması için bütün tedbirleri aldı. Çanakkale kent merkezinde 439 sandıkta 145 bin 772, Ayvacık ilçesinde 129 sandıkta 28 bin 254, Bayramiç ilçesinde 117 sandıkta 23 bin 855, Biga ilçesinde 268 sandıkta 72 bin 806, Bozcaada’da 8 sandıkta 2 bin 691, Çan ilçesinde 151 sandıkta 38 bin 255, Eceabat’ta 28 sandıkta 7 bin 387, Ezine’de 100 sandıkta 25 bin 223 bin, Gelibolu’da 111 sandıkta 34 bin 834, Gökçeada’da 28 sandıkta 7 bin 764, Lapseki’de 93 sandıkta 23 bin 638 ve Yenice ilçesinde ise 119 sandıkta 25 bin 534 seçmen oy kullanacak. Çanakkale’de toplam 1591 sandıkta, 436 bin 13 seçmen oy kullanma işlemi sat 17.00’ye kadar sürecek.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için sandığa gidemeyecek durumda olan veya hastanede tedavi altında olup da oy kullanmak isteyen vatandaşların oy kullanması için gün boyu özverili bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

Sedye ile gelerek oyunu kullandı

ÇOMÜ Hastanesinde tedavi gören İsmail Avcı, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından merkeze bağlı Kepez beldesindeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne sedye ile getirildi. İsmail Avcı, 1337 nolu sandıkta sedye ile oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi sonrası İsmail Avcı, “Allah hayırlısı hangisiyse onu versin” dedi.

Tekerlekli sandalye ile gelip oyunu kullandı

Cevatpaşa Ortaokulu’nda oy kullanmak isteyen Ekrem Murat Demirer, oy kullanmaya gitme imkanı olmadığı için Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetlerinden talepte bulundu. Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri ambulans ile Ekrem Murat Demirer’i Cevatpaşa Ortaokuluna tekerlekli sandalye ile getirdi. Okul girişinde bulunan asansörün çalışmaması nedeniyle sağlık ekipleri Ekrem Murat Demirer’i merdivenlerden yukarı taşıdı. Ardından Ekrem Murat Demirer, 1177 nolu sandıkta oyunu kullandı.