Seçimde sandık görevlisi olmak ister misiniz?

Türkiye'de seçimler için geri sayım başlamışken vatandaşlar sandık görevlisi olma yollarını araştırıyor. Kimi gönüllü olarak partilere başvuru yaparken kimi ise seçimlerde görev almak için başvuru şartlarını merak ediyor. Peki seçim görevli ücretleri ne kadar, başvuru nereye yapılıyor?



YSK seçim süreci ile ilgili çalışmalarına devam ederken, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerde görev alacak sandık görevlisi başvuruları için pek çok kişi araştırma yapıyor.

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerde görev alacak sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı.



2019 yılında seçimde sandık görevli ücretleri şu şekildeydi:

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL



SEÇİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılıyor. İlki, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.



SEÇİM GÖREVLİSİ ŞARTLARI NE?

Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.



Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.



İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.



Sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 18 yaşını doldurmuş olmak,

- Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır.



Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.