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- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmede, "Çin’in, Ukrayna’daki sorunun çözümüne ilişkin önerilerini dikkatle inceledim. Çin’in önerilerini ele alacağız" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmede, "Çin’in, Ukrayna’daki sorunun çözümüne ilişkin önerilerini dikkatle inceledim. Çin’in önerilerini ele alacağız" dedi.
Politika 20.03.2023, 17:10
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmede, "Çin’in, Ukrayna’daki sorunun çözümüne ilişkin önerilerini dikkatle inceledim. Çin’in önerilerini ele alacağız" dedi.