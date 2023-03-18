Putin’den ilhakın yıldönümünde Kırım’a ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ilhakının 9’ncu yıl dönümünde Kırım’ı ziyaret etti.

Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım’ın, Rusya’ya bağlanmasının 9’ncu yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım’a bağlı Sivastopol bölgesini ziyaret etti. Sivastopol kentindeki Hersones’teki Sanat Okulu ve Korsun Çocuk Merkezi’ni ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Sivastopol Bölge Valisi Mihail Razvojayev ve yerel yetkililer eşlik etti. Aynı zamanda kentteki bir arkeoloji müzesini de ziyaret eden Putin, hem çocuk merkezi hem de açık hava arkeoloji müzesiyle ilgili bilgiler aldı.

Sivastopol Bölge Valisi Mihail Razvojayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Putin’in programında olmamasına rağmen kendi aracını kullanarak Sivastopol’e geldiğini aktararak, "Başkanımız Vladimir Putin şaşırtmayı çok iyi biliyor. Bugün, Hersones’te çocuk merkezinin açılışının video konferans yoluyla gerçekleşmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Ancak Putin, kendi aracını kullanarak geldi. Çünkü böyle tarihi bir günde Putin, Sivastopol kentinin ve halkının yanındadır" ifadelerini kullandı.

Kremlin Basın Servisi’nin, sürpriz bir şekilde Sivastopol’e gerçekleştirilen ziyarete ilişkin yayınladığı görüntülerde Putin’in spor kıyafetler giydiği, çevresinde de çok az sayıda yetkilinin bulunduğu görüldü. Putin’in, Kırım ziyaretinde başka programlara katılıp katılmayacağı bilinmezken, Kremlin’den Putin’in programına dair bilgi verilmedi.