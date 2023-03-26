Putin: "Çin ile askeri ittifak oluşturmuyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile askeri ilişkilerinin ileri boyutta olmadığını söyleyerek, "Çin ile askeri ittifak oluşturmuyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet televizyonuna verdiği röportajda, Çin ile ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Özellikle stratejik yakınlık kurdukları Çin ile askeri işbirliği alanında önemli adımlar kaydettiklerini ancak bunun askeri ittifak boyutunda olmadığını ima eden Putin, "Askeri-teknik alanda işbirliği yapıyoruz ve bunu gizlemiyoruz. Her şey şeffaf. Burada gizli bir şey yok. Askeri alanda işbirliği yapıyoruz, askeri tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Her şeyi şeffaf bir şekilde sürdürüyoruz. Ancak bu askeri ittifak değil. ABD ne yapıyor? Daha da fazlasını yapıyorlar. Bu da batılı analistler için Batı’nın yeni eksenli ittifak kurma gerekliliğini konuşmaları için bir sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

"NATO’ya katılacak ülkeler sıralanıyor"

Kendilerine karşı batılı ülkelerin daha küresel bir NATO ittifak geliştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Putin, "Özellikle 2022 yılında küresel bir NATO oluşturmaya çalışarak yeni bir mihver ittifakı oluşturma planı üzerinde anlaştılar. Orada Asya-Pasifik ülkeleriyle ilişkilerini geliştirecekleri açıkça beyan edildi. Dahası, bu konseptte küresel NATO’ya katılacak ülkeler sıralanıyor. Listede Yeni Zelanda, Avustralya ve Güney Kore de bulunuyor. Bu yılın başında İngiltere ve Japonya karşılıklı şeffaflık ve yeni askeri alanda işbirliğinin oluşturulması ve ilişkilerin geliştirilmesi için anlaşma imzaladılar" dedi.

Avrupalı analistlerin Almanya, İtalya ve Japonya’nın yeni bir ittifak kurma çalışmaları yürüttüğünü kendilerinin değil batılı analistlerin dile getirdiğini belirten Putin, "Kaldı ki Batı’nın Almanya ile İtalya’daki faşist rejimler ve militarist Japonya’nın yeni bir mihver ittifakı kurmaya başladığını biz değil, batılı analistlerin kendileri söylüyor" şeklinde konuştu.

"Avrupa’nın Çin ekonomisine bağımlılığı daha fazla"

Ülkesinin Çin ile ilişkileri artarken Rus ekonomisinin Çin’e bağımlılığının arttığı yönündeki iddiaları yalanlayan ve Avrupa ülkelerinin Çin ekonomisine bağımlılığının daha fazla olduğunu öne süren Putin, "Avrupa ekonomisinin Çin’e bağımlılığı Rus ekonomisinden daha fazla artıyor. Yani aslında söylediklerinin tam tersi oluyor, dolayısıyla kendilerini düşünsünler" yorumunda bulundu.

Çin ile ilişkilerinin güçlü temellere dayandığını ancak bu ilişkileri geçmişten beri bozmak isteyenlerin de bulunduğunu söyleyen Putin, "On yıllar boyunca Çin’in Sovyetler Birliği ve sonra da Rusya ile arasını bozmayı isteyenler oldu. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz. İlişkilerimize ve ilişkilerimizin son yıllarda ulaştığı seviyeye çok değer veriyoruz" dedi.

"Mariupol kentinde emniyet kemeri takmadım"

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde Ukrayna’dan ilhak edilen Mariupol kentine ziyaret gerçekleştiren Putin, bu ziyaretin amacını da anlatarak, "Orada çalışmaların nasıl yürüdüğünü, restorasyon ve yeni konut inşa programlarının nasıl ilerlediğini görme zamanıydı. Burada çalışmalar devam ediyor ve uzmanlarla bu konuları ele aldık" dedi.

Mariupol kentinde tek başına aracıyla şehir turu yaparken neler hissettiği sorusuna yanıt veren Putin, "İhlal edilen tek şey emniyet kemeri takmadan seyahat etmekti. Ancak bu koşullarda emniyet kemeri takmamak araçtan (olağanüstü durumlarda) hızlıca inebilmek için daha önemlidir" diye konuştu.