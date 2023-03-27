Polonya’da Rusya ve Belarus için casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Polonya’da Rusya ve Belarus için casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi 3 ay süreliğine tutuklandı. Tutuklanan şahısların yabancı uyruklu oldukları belirtilirken, Polonya’nın kritik altyapısı ve güvenlik birimlerine ilişkin topladıkları bilgileri Rus ve Belaruslu yetkililere aktardıkları ifade edildi.

Polonya Askeri İstihbarat Teşkilatı (SKW) görevlileri Rusya lehine casusluk yaptığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu kişinin yabancı uyruklu olduğu belirtilirken, Kuyavya-Pomeranya ve Pomeranya bölgesindeki kritik altyapı ve güvenlikten sorumlu servislere ilişkin topladığı bilgileri Rusya’ya ilettiği ifade edildi. Kimliği açıklanmayan kişinin geçtiğimiz ocak ayından bu yana Polonya’da bulunduğu belirlendi. Söz konusu kişi yapılan sorgusunda Rusya için casusluk yaptığı suçlamasını kabul ederken, kendisinin Rusya tarafından casusluk yapmaya nasıl ikna edildiğini detaylarıyla anlattı. Gdansk Bölge Savcılığı’nın talebiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 ay süreliğine tutuklandı.

Öte yandan Polonya Özel Hizmetler Koordinatörü Bakan Yardımcısı Stanislaw Zaryn, Belarus için casusluk yaptığı gerekçesiyle yabancı uyruklu bir kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Stanislaw Zaryn, aralarında Polonya Silahlı Kuvvetleri binaları olmak üzere Polonya’nın güvenliği için kritik önemdeki binalara ilişkin keşif yaptığı ileri sürülen kişinin de 3 ay süreliğine tutuklandığını bildirdi. Bu kişinin de kimliği açıklanmadı.

Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) mart ayı ortasında Rusya lehine casusluk yapan bir şebekeye operasyon düzenlemiş, operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 9 kişiden 6’sı tutuklanmıştı. Polonya yasalarına göre yabancı bir devlet lehine casusluk yapan kişiler 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.