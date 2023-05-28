Mahmud Abbas’tan Erdoğan’a tebrik

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim zaferi nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre kazanmasının ardından bir tebrik de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’tan geldi. Abbas mesajından, “Yeniden seçilmenizden memnunuz. Ülkem ve şahsım adına Türk halkını da tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Abbas, Türkiye ve Filistin halkını birleştiren tarihi ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin halkını ve onların haklı davasını destekleme konusundaki ilkeli ve kararlı duruşuna teşekkürlerini iletti.