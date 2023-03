Komşu illerin de yaralarını sarıyorlar

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde vatandaşlarının yardımına koşan ilçe belediyesi çevre illerdeki vatandaşların da yaraları sarıyor.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinde Gaziantep’in Şahinbey ilçe belediyesi deprem felaketinde kendi ilçesindeki vatandaşların yaralarını sardıktan sonra Nurdağı, İslahiye, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman vatandaşların yanında olurken, Şanlıurfa’da sel felaketinden etkilenen vatandaşlara da destek olarak yaralarını sarıyor.

"Adıyamanlı vatandaşlarımızın yaralarını sarıyoruz"

Şahinbey İlçesi’ndeki ve kırsal mahallelerindeki depremzedelerin yaralarını saran Şahinbey Belediyesi Adıyamandaki depremzedelere de destek oluyor. Adıyaman’da çadır kentlerdeki depremzedeler için mobil aşevi göndererek her gün 5 bin kişilik sıcak yemek ikramında bulunuyor. Şahinbey Belediyesi, çocukların deprem sonrası yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı olmak için Bilim Tırı göndererek çeşitli etkinlikler düzenlerken, çocuklara boyama seti, kalemi, kitaplar dağıtırken, 500’e yakın öğrenciye de TYT ve AYT kitapları hediye ediyor.

Ramazan’a hazırlık

Şahinbey Belediyesi, birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan Ayı’nda Adıyaman’daki depremzedeler için her gün iftarlık ve sahurluk malzemeler hazırlayarak vatandaşlara dağıtımını gerçekleştirecek. Şahinbey Belediyesi’nin bu anlamda gerekli çalışmalarını tamamlandığı ifade edildi.

"Adıyamanlı kardeşlerimizin yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hükümetin desteği ile Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek “11 ili etkileyen ve 50 bin insanımızın yaşamını yitirdiği, 100 binden fazla insanımızın yaralandığı çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Bu yaraları sarmak amacıyla bizde Şahinbey Belediyesi olarak Adıyaman’da depremzede vatandaşlarımıza her anlamda yardımcı olmak için çalışıyoruz. Enkazın çok fazla olduğu Adıyaman İlimizde Şahinbey Belediyemiz, 50’ye yakın araç ve 100’e yakın personelle her alanda Adıyaman’daki depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Özellikle enkazların kaldırılması noktasında iş makinalarımız ve personellerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. Şuana kadar 800 kamyon enkazı kaldırmış olduk. Her günde 100’ün üzerinde iş makinası ile bu enkazları kaldırmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan mobil aş evlerimiz ile vatandaşlarımıza hem yemek çıkarıp dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda aşure ve tatlılar da yaparak tüm çadır kentteki vatandaşlarımıza dağıtımını geçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza battaniye, kıyafet, gıda ve benzeri ürünleri ulaştırıyorlar. Kültür sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz üniversiteye hazırlanan 500’e yakın öğrencimize hazırlık kitapları ve soru bankaları dağıttı. Yine 20 bin çocuğumuza boyama kitabı, kalemi ve setleri hediye ettik etmeye de devam ediyoruz. Amacımız depremin yaralarını sararak birlikte vatandaşlarımıza yardımcı olmak’ dedi.

"Esnaf için işyeri, yetim aileler için konut yapacağız"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Adıyman’da ticaretin yeniden canlanması için 65 tane iş yeri yapacaklarını belirterek, ‘Bunun yansıra Şahinbey Belediyesi olarak Adıyaman’a 55 bir alanda 10 tanesi başka bir alanda olmak üzere iş yerleri yaparak çarşı kuruyoruz. Amacımız burada tekrar ticaretin yeniden canlanarak iş yerlerin çalışmasına yardımcı olacağız. Geleneksel motiflerle yaptığımız modern çarşımızı en geç 2 ay içerisinde Adıyaman halkımızın hizmetine sunacağız. Diğer taraftan depremde eşini kaybeden, çocukları yetim kalan, özellikle çocuk sayısı fazla olan ve hak sahipliği bulunmayan annelere 62 tane konut yaparak onlara tahsis edeceğiz. Yapacağımız bu konutları da 2 ay içerisinde tamamlayacağız. Şahinbey Belediyesi olarak depremzede vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Onların ihtiyaçlarına destek olmaya devam edeceğiz. Ramazan boyunca da vatandaşlarımıza iftarlık, sahurluk hazırlayarak onların Ramazan Ayı’nda sıkıntı yaşamamaları için destek olacağız. El birliği ile millet olarak bu yaraları hep birlikte saracağız” diye konuştu.