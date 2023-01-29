Kırkağaç’ta Mehmet Özer, Güven Tazeledi

Kırkağaç Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 65. Olağan Kongresi, Kırkağaç Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongreye tek listeyle giren mevcut Başkan Mehmet Özer, kullanılan oyun 240?nı alarak bir kez daha başkanlığa seçildi.

Divan Başkanlığını Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tunca’nın yaptığı genel kurula Gördes EKK Başkanı Nail Aydeniz, Kula Esnaf KKK Başkanı Ali Yeğen, Saruhanlı EKK Başkanı Ali Kan, Tepeköy EKK Başkanı Halil Yıldırım, Manisa EKK Müdürü Fahrettin Orucu, Manisa Esnaf KKK Başkan Vekili Mehmet Özen, Avukatlar Burhan Özçetin ve Enes Eren ve Soma Halk Bankası Müdürü Aydın Kaygısız ve Kırkağaçlı esnaflar katıldı.

Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi.

Divan Başkanı Erdal Tunca: ?Mehmet Başkanımızın başkanlığı döneminde Kırkağaç Kooperatifimiz, çok hızlı bir şekilde toparlanıp, roket gibi yükselişe geçti. Siz de başkanınıza destek olur, sahip çıkarsanız, daha iyi noktala ulaşacağınıza inanıyorum? dedi.

680 Ortaklı Kooperatifin Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Mehmet Özer, Tahir Kumkapu, Recep Duran. Denetim Kurulu: Murat Cura, Hasan Hüseyin Sarıaslan

Kongre sonrası İHA Muhabirine konuşan Kırkağaç Kırkağaç Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Mehmet Özer, "Kongremize katılan tüm esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha güzel hizmetlerle ilçe esnaflarımıza faydalı olmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.