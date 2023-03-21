Kılıçdaroğlu, Nurdağı’nda Alman heyetle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, Almanya Sosyal Demokrat Parti Eş Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyetle görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Alman Sosyal Demokrat Parti’yi deprem bölgesinde görmekten son derece mutluyuz” dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar gören Gaziantep’in Nurdağı ilçesine geldi. Nurdağı’nda öğle saatlerinden sonra millet buluşmasına katılan Kılıçdaroğlu, daha sonrasında ise Almanya Sosyal Demokrat Parti Eş Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki Alman heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Alman Sosyal Demokrat Parti’yi deprem bölgesinde görmekten son derece mutluyuz. Yaşadığımız tabloyu yerinde görmek istediler. Bizden depremle ilgili bilgi istediler. Biz de kendilerine ayrıntılı bilgi verdik. İş bölümü yapma konusunda da katkı vereceklerini ve özellikle İstanbul ile Hatay için verecekleri katkı bizim için son derece değerli. Bu tarihsel dokunun korunması ve aynı zamanda kentin yeniden inşa edilmesi açısından yapılacak katkının değerli olduğuna inanıyoruz. Geniş bir ekiple geldi genel başkan. Ben kendilerine yürekten teşekkür ederim acılarımızı paylaştıkları için” diye konuştu.

Almanya Sosyal Demokrat Parti Eş Başkanı Lars Klingbeil ise, “Taziyelerimiz sunmak ve derin üzüntülerimiz dile getirmek için buradayız. Türkiye’deki korkunç deprem ve etkilerini hep birlikte gördük. Yakınlarını kaybedenlerin başı sağ olsun. Bugün buraya gelmek heyetimiz için önem taşıyor. CHP Genel Başkanı ile burada buluşabildiğimiz için de çok müteşekkiriz. Bugün burada bu bölgenin yeniden imar edilmesi konusunda Almanya’nın nasıl bir destek sağlayabileceğini de görüştük. Almanya halihazırda deprem bölgesine en büyük yardımı yapan donör ülke konumunda. Burada etkilenen kentlerin yeniden imarı için Alman uzmanların katkı vermesi konusunu görüştük. Bu konuda Alman hükümeti olarak Türkiye’ye destek sağlamayı arzu ediyoruz” dedi.