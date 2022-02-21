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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. "Beş genel başkan cumhurbaşkanlığı adaylığını teklif ederse elbette kabul ederim" diyen Kılıçdaroğlu; Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın olası adaylıklarına ise kapıyı net bir biçimde kapattı. Kılıçdaroğlu "Onlar görevlerine devam edecek" dedi. Öte yandan CHP lideri, seçimi kazanıp iktidara gelmeleri halinde çıkaracakları ilk kararnameyi de açıkladı.

Politika 21.02.2022, 10:00 21.02.2022, 10:19
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimler ve cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Bir araya geldiği beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur." dedi. Anketlerde 'potansiyel aday' olarak öne çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da konuşan Kılıçaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecek" diyerek adaylık kapılarını kapttı. Öte yandan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde çıkaracakları ilk kararnameyi de açıkladı. CHP lideri KHK ile üniversitelerden atılan Barış Akademisyenleri'ni bir hafta içinde görevlerine iade edeceklerini de belirtti.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, liderler arasında adayın kim olacağının konuşulmadığını, şu ana kadar hedefin güçlendirilmiş parlamenter sistemi geniş kitlelere aktarmak olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanı adayının devlet deneyiminin olmasını, devleti tanımasını arzu ediyoruz; tarafsız olması gerektiğini söylüyoruz. Asıl yetkinin yürütme organında yani başbakanda olmasını, cumhurbaşkanının yetkilerinin büyük ölçüde kısıtlanması gerektiğinden yanayız. Cumhurbaşkanı kim olacak veya kim olmayacak onu daha sonra kendi aramızda oturup konuşacağız."

"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI TEKLİFİNİ KABUL EDERİM"

Beş genel başkanın aynı zamanda ana muhalefet lideri olan kendisine cumhurbaşkanlığını önermesi halinde bunu kabul edip etmeyeceği sorusuna Kılıçdaroğlu, "Elbette (kabul ederim). Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur. Ayrıca beş genel başkanın bana güven duyması anlamına geliyor, bu da benim için son derece önemli. Üç, benim sorumluluğumun arttığını bilmem lazım. Görev yaptığım sürede o beş genel başkana karşı sorumluyum ve onlara asla hayalkırıklığı yaşatmamalıyım" diye konuştu.

EKREM İMAMOĞLU VEYA MANSUR YAVAŞ ADAY OLUR MU?

Anketlerde de isimleri yer alan ve bazı kesimlerce "potansiyel aday" olarak öne çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında Kılıçdaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecek" dedi.

#Kılıçdaroğlu #Mansur Yavaş #imamoğlu
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