Kanada’dan İranlı 2 kurum ve 8 kişiye yaptırım

Kanada, İran’daki insan hakları ihlalleri ile İHA ve balistik füze üretimi nedeniyle İranlı 2 kurum ve 8 kişinin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Kanada, İran’a yönelik 10’uncu yaptırım paketini açıkladı. Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’daki insan hakları ihlalleri ile İHA ve balistik füze üretimi nedeniyle İranlı 2 kurum ve 8 kişinin yaptırım listesine alındığı bildirildi. Yaptırım listesine alınan kişiler arasında “ağır ve sistematik insan hakları ihlalleri" nedeniyle İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (IRGC) ve İran Kolluk Kuvvetleri’nden (LEF) üst düzey yetkililer ile İHA ve balistik füze üretiminde yer alan üst düzey İranlı yetkililerin bulunduğu ifade edildi. Yaptırım listesine alınan kurumların ise güvenlik güçleri için ekipman üreten Imen Sanat Zaman Fara ve siber güvenlik konusunda uzmanlaşmış bir eğitim kurumu olan Ravin Academy olduğu açıklandı. Yaptırım uygulanan kurumların protestocuların iletişimlerinin bozulmasına ve manipüle edilmesine yardım ettiği veya LEF’in gösterileri acımasızca bastırmasında kullandığı taktik ekipmanları sağladığı aktarıldı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly yaptığı açıklamada, "İran rejimini İran halkına yönelik vahşi baskıyı durdurmaya ve taleplerini iyi niyetle karşılamaya çağırıyoruz" dedi.