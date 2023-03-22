İzmir’deki 4 partide aday adayı bolluğu

Yaklaşan genel seçim öncesinde partilere yapılan milletvekili aday adaylık başvuru sayıları da netleşmeye başladı. İzmir’de çok sayıda isim, çeşitli partilere aday adaylık başvurusu yaptı.

14 Mayıs’ta yapılacak genel seçim öncesi İzmir’deki siyasi partilerde yoğunluk hakim. Partilerin aday adaylık başvuruları sona ermek üzere. Edinilen bilgiye göre AK Parti ve CHP İzmir’de 1. ve 2. bölgeden milletvekili olmak isteyen 100’ün üzerinde isim, aday adaylık başvurusu yaptı. MHP ve İYİ Parti’de ise 100 ismin başvuru yaptığı öğrenildi. Aday adayı olanlar arasında dikkat çeken isimler de bulunuyor.

Onur Akın aday adayı

CHP’de Sema Pekdaş ve Hüseyin Mutlu Akpınar gibi eski belediye başkanlarının yanı sıra CHP İzmir İl Başkanlığı görevini milletvekili aday adayı olmak için bırakan Deniz Yücel de aday adaylık başvurusu yaptı. Ayrıca sanatçı Onur Akın da İzmir 2. bölgeden başvuruda bulundu. Buna göre CHP’den aday adaylığı başvurusu yapan isimler 210’u buldu.

Binali Yıldırım, henüz başvuru yapmadı

AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular devam ederken, 3 dönem kuralına takılanlar için de başvurular alınıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın başvurusunu yaptığı, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın ise başvurunu henüz yapmadığı, partisinden gelen karara göre hareket edeceği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre AK Parti’de yaklaşık 200 isim aday adaylığı başvurusu yaptı.

Osmanağaoğlu ve Kalyoncu aday adayı

MHP İzmir Milletvekilliği görevlerini yürüten MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu 2. bölgeden, Hasan Kalyoncu ise 1. bölgeden başvuruda bulundu. MHP’de ayrıca Enerji Bakanlığı Daire Başkanlığı görevinde bulunan Kadir Bektaş, Çeşme Devlet Hastanesi Başhekimi görevinde bulunan Cihan Aslan da aday adaylık için başvuru yaptı.

Kırkpınar 2. bölgeden

İYİ Parti milletvekili aday adaylığı başvuruları 24 Mart Cuma günü sona erecek. Mevcut milletvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Aytun Çıray’ın yine kendi bölgelerinden milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunduğu, milletvekili aday adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa eden Hüsmen Kırkpınar’ın da 2. bölgeden aday adaylığı başvurusu yaptığı öğrenildi.