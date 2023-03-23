İzmir’de partiler ön seçime gidiyor

İzmir’de, yaklaşan genel seçimler öncesi milletvekilliği aday adaylık başvuru yoğunluğu yaşanırken, partilerin ön seçim kararları da netleşmeye başladı.

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek genel seçimlere sayılı günler kala İzmir’de 1. ve 2. bölgelerden milletvekili seçilmek isteyenler aday adaylık başvuruları yapıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP’den dikkat çekici isimler aday adaylık başvurusu yaptı. Partilerin takviminde ön seçim de bulunuyor.

AK Parti’de temayül yoklaması

AK Parti İzmir’de Halkapınar Spor Salonu’nda Cumartesi günü yapılacak temayül yoklamasında (ön seçim) teşkilat mensupları, milletvekili olarak görmek istediği isimleri belirleyecek. Saat 10.00’da başlayacak olan yoklama, saat 16.00’ya kadar sürecek. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Genel Merkezinden görevlendirilecek koordinatörler idaresinde gerçekleşecek yoklamada, mevcut milletvekilleri, eski milletvekilleri ve il eski başkanları oylanmayacak. Yoklamada; ilçe başkanları ve yöneticileri, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ve yöneticileri, büyükşehir ve ilçe meclis üyeleri ile mahalle başkanları oy kullanabilecek. Temayül sonunda oy sandıkları Ankara’ya götürülecek ve genel merkezde açılacak.

18 ilin arasında İzmir de var

İYİ Parti, 18 ilde aday belirlemek için sandık kurma kararı aldı. Bu illerin arasında İzmir de bulunuyor. İYİ Parti İzmir’de ön seçim, 25-28 Mart tarihleri arasında aday adayları listelerinin oluşturulması, il başkanlıklarına duyurulması, il başkanlıklarının oy verme tarih/yerlerini belirlemesi ve üyelere duyurmasıyla başlayacak. 1-2 Nisan tarihlerinde yapılacak ön seçimde sayımlar yapıldıktan sonra cinsiyet kotası uygulanmış nihai liste oluşturulacak ve Seçim İşleri Başkanlığına gönderilecek. 3-6 Nisan tarihleri arasında listeye giren aday adayları mülakata tabi tutulacak ve 7 Nisan’da sonuçlar genel başkanlığa teslim edilecek. 9 Nisan’da ise listeler Yüksek Seçim Kuruluna gönderilecek.

CHP ve MHP ön seçime gitmeyecek

MHP İzmir’in ise ön seçim yapmayacağı, milletvekili adaylarının partinin genel merkezi tarafından belirleneceği öğrenildi. CHP İzmir de ön seçim yapmayacak partiler arasında yer alıyor.

AK Parti İzmir’de 202, CHP İzmir’de 210, MHP ve İYİ Parti’de de yaklaşık 100 isim aday adaylığı başvurusunda bulundu.