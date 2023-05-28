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İstanbul’da oy kullanma işlemi başladı

Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için İstanbul’da ilk oylar kullanılmaya başlandı.

Politika 28.05.2023, 08:03
İstanbul’da oy kullanma işlemi başladı

Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için İstanbul’da ilk oylar kullanılmaya başlandı.

Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için İstanbul’da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerde sandık başlarına gelen seçmenler, 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00’da sona erecek.

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