İsrail ve Filistin, Mısır’da bir araya geldi

İsrailli ve Filistinli yetkililer, Ramazan ayına sayılı günler kala iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmek ve şiddet olaylarının tırmanmasını önlemek amacıyla Mısır’da bir araya geldi.

İsrailli ve Filistinli yetkililer, Ramazan ayına sayılı günler Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünkü toplantının iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmeyi, şiddet olaylarının tırmanmasını önlemeyi, mevcut şiddet döngüsünü kırmayı ve iki ülke arasında barışa ulaşmak için diyaloğu desteklemeyi amaçladığı aktarıldı.

Şiddetin azaltılmasının barış sürecinin yeniden başlaması için uygun bir ortam oluşturacağına dikkat çekilen açıklamada, ABD ve Ürdün’ün söz konusu görüşmeyi desteklediği belirtildi.

İsrailli ve Filistinli yetkililer, en son 26 Şubat’ta Ürdün’ün Akabe kentinde bir araya gelmişti.