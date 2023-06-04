İsrail, Mısır’dan 3 İsrail askerinin öldürülmesiyle ilgili tam bir ortak soruşturma talep etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır sınırında 3 İsrail askerinin öldürülmesini terör saldırısı olarak nitelendirerek, Mısır’dan tam bir ortak soruşturma talep etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in Mısır ile olan sınırında dün 3 İsrailli askerin öldürülmesi ile ilgili Mısır’dan tam bir ortak soruşturma talep etti. Netanyahu yaptığı açıklamada, "İsrail, Mısır hükümetine açık bir mesaj iletti. Ortak soruşturmanın geniş kapsamlı ve ayrıntılı olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanarak, “Kaçakçılığı en aza indirmek ve bunun gibi trajik terör saldırılarının bir daha yaşanmamasını sağlamak için operasyon prosedürlerini ve yöntemlerini yenileyeceğiz” dedi.

Mısır tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail askerlerinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada İsrail ile birlikte çalışıldığı ifade edildi.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, İsrail basınına yaptığı açıklamada, İsrailli askerlerin cesetlerine ulaşılmasının ardından saldırının terör olayı olarak ilan edildiğini ifade ederek, "Bir insansız hava aracı gönderildi ve İsrail’in 1,5 kilometre içinde şüpheli bir kişi tespit edildi" dedi.

Mısırlı polisin ailesi ve iş arkadaşları ile görüşüldü

İsmi açıklanmayan Mısırlı kaynaklara dayandırılan haberlerde, Mısırlı bir ekibin olayların nasıl geliştiğini belirlemek için olay yerini ve polisin cesedini incelediği ifade edilerek, Mısırlı polisin, iş arkadaşları ve aile üyeleri ile herhangi bir siyasi gruba bağlı olup olmadığını veya akıl hastalığından mustarip olup olmadığını anlamak için görüştükleri belirtildi.

Genel olarak barışçıl olan İsrail-Mısır sınırında, dün 2 İsrailli asker, sınır tellerinden geçen Mısırlı bir polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Daha sonra saldırganı yakalamak için başlatılan operasyon sırasında İsrail ve Mısır askerleri arasında çatışma çıkmış, İsrailli asker ve 1 Mısırlı asker hayatını kaybetmişti.

Mısır ordusu tarafından dün yapılan açıklamada ise, 3 İsrailli ve 1 Mısırlı askerin, sınır boyunca kaçakçıları kovalarken çıkan çatışma sonucu hayatlarını kaybettikleri belirtilmişti.

İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülkesi olan Mısır, İsrail ile 200 kilometreden uzun bir sınırı paylaşıyor.